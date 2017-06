Oposición presentó proyectos para frenar la quita de pensiones por discapacidad

En medio de la polémica por la decisión del Ministerio de Desarrollo Social, los senadores opositores intentan derogar el decreto 432/1997 en el cual se basó la cartera que encabeza Carolina Stanley para adoptar esa medida.



Sacnun presentó un proyecto de ley que plantea la "derogación de los incisos F y H del Anexo I, artículo 1° del decreto 432/1997, que fueron aplicados por el Ministerio de Desarrollo Social para dar de baja pensiones por discapacidad".



El inciso F establece que para acceder a la pensión, ni la persona que la solicita ni su cónyuge pueden estar amparados "por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva", mientras que el H indica que tampoco puede "poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia".



"Busco que una ley del Congreso derogue un decreto reglamentario a los fines de evitar recursos administrativos y acciones judiciales que ralenticen el otorgamiento de los derechos", sostuvo la senadora nacional por Santa Fe, a través de un comunicado.



Y agregó: "En los últimos meses ha sido alarmante la cantidad de argentinos que cobraban pensiones no contributivas cuyos beneficios han sido dados de baja debido a una interpretación exagerada del Ministerio de Desarrollo Social".



Sacnun afirmó que "esta decisión del Gobierno nacional tiene una incidencia altamente negativa en la población, no sólo porque se le quitan ingresos genuinos que poseían, sino porque también se les impide la posibilidad de contar con la afiliación ante el PAMI".



El proyecto plantea que "el Poder Ejecutivo deberá ajustar el dictado de la normativa para la tramitación de pensiones no contributivas a las normas establecidas en la Convención de los Personas con Discapacidad y en la Convención Interamericana sobre los Derechos de Adultos Mayores".



Por su parte, Linares presentó un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo que derogue el decreto 432/97 "por el cual se establecen condiciones de indigencia como requisito a ser beneficiario de las pensiones por invalidez, contradiciendo lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 26.378".



"Sostenemos que posicionar a las personas con discapacidad como objetos de asistencialismo (vinculado a la pobreza y a la indigencia) y no como sujetos de derechos, tal como lo define el Decreto 432/97, es violatorio de nuestra legislación y debe ser revertido inmediatamente derogando el mismo", expresó el senador.



Al respecto, el representante de la provincia de Buenos Aires sostuvo que "hay que reducir el déficit achicando la burocracia innecesaria, como es la cantidad de Ministerios que amplió este Gobierno, no cercenando derechos que el Estado debe garantizar".



Por otra parte, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados tenía previsto discutir la quita de pensiones pero la reunión fracasó debido a la ausencia masiva de legisladores, con la excepción del FPV y el socialismo.