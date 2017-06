Pensiones Asistenciales: Gobierno dice que ahora administra "responsablemente"

El titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, aseguró que el Gobierno "no cambió nada" en el otorgamiento de pensiones por invalidez, ante lo cual subrayó que lo que se hace es "administrar responsablemente y en forma transparente" un programa que, según afirmó, en el kirchnerismo se hacía de manera "clientelar"."Nosotros estamos administrando un programa de más de un millón y medio de personas que fue irresponsablemente dado por 12 años en el kirchnerismo a personas que no cumplían con los requisitos que imponía la ley", sostuvo el funcionario nacional."Este es un programa que requiere dos requisitos para su otorgamiento, que la persona tenga una invalidez total y permanente, además que tenga un grado de alta vulnerabilidad social", explicó.En ese sentido, Badino indicó que regularmente se hacen revisiones y remarcó que eso "es lo que se hacía siempre"."No estamos haciendo nada nuevo, no hemos cambiado ningún requisito. Simplemente lo que hacemos es administrar responsablemente y en forma transparente", agregó.El titular de la CNPA reiteró sus críticas a la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner respecto de esta cuestión: "Fue un manejo definitivamente corrupto para distribuir pensiones que no corresponden exactamente a lo que imponía la ley"."Se administró de forma muy irresponsable una cifra gigantesca de dinero estigmatizando gente vulnerable diciéndole que se llamaran inválidos para poder votarlos. El manejo clientelar de este programa ha sido realmente irresponsable", finalizó.