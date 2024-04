Joven entrerriana necesita ayuda para cubrir operación que cuesta $24 millones

Cómo colaborar con Natacha

Natacha Castelli, tiene 29 años, es oriunda de Concordia y necesita de la solidaridad ya que se encuentra con tratamiento oncológico y no tiene obra social. “Me queda lo que se llama ‘cirugía de rescate’ que se hace en el Hospital Austral de Buenos Aires, ya que en Concordia no se puede hacer”, mencionó.La compleja intervención quirúrgica cuesta 24 millones de pesos y pese a la realización de eventos solidarios y otras actividades a beneficio, aún se encuentra lejos de la cifra que le permitiría acceder a la operación.“Esta operación tiene intervención en intestinos, vejiga, cuello de útero. En estos momentos estoy en consultas con diferentes cirujanos como urólogos, ginecólogos y una coloproctóloga”, dijo aCastelli se refirió a su estado actual de salud. “físicamente puedo andar, aprendí a valorar todo. Tuve dos quimios muy fuertes, donde no me podía levantar de la cama. Ahora, estar sin medicación y sin dolor es muy lindo”, remarcó la joven.En las últimas horas, el futbolista concordiense Gustavo “Pantera” Bou, se sumó a la campaña solidaria para ayudar a Natacha. Gustavo Bou hizo visible el caso de la joven a través de un vivo de su cuenta de Instagram. “Seamos solidarios y colaboremos”, afirmó.