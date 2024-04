Proponen igualar edad jubilatoria tanto para hombres como mujeres

Nicolás Dujovne, contra las moratorias

La actual fórmula jubilatoria fue impuesta por decreto por Javier Milei.Este movimiento, llevaría a los hombres a elevar su edad jubilatoria por tres años, mientras que a las mujeres casi el triple, con ocho:, expresó.Dujovne, comenzó su idea explicando que ''laEn el mundo, no hay países que tengan la diferencia de cinco años. La Argentina con cinco años de diferencia es de los que más diferencia tiene, cuando casi todos están yendo a la igualdad de retiro''.Estas declaraciones se dieron en el marco de su participación en el Foro Económico NOA, organizado por la fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, donde agregó: ''Mínimo tendría que ser 63 y 68, manteniendo todo igual, pero yo unificaría en 68. En el caso de las mujeres, probablemente se podría tener en cuenta los períodos de maternidad para corregir la edad de retiro. Eso generaría un ahorro considerable y hay que hacerlo gradualmente. En el caso de los hombres se puede hacer de cuatro meses por año y en las mujeres de a un año por año''."Si miramos 10 años para adelante, podríamos generar un gran ahorro, tener mejor resultado fiscal, mejores jubilaciones, un sistema más justo.", amplió.También se refirió a eliminar las moratorias y establecer un sistema escalonado, donde destacó que en el país hay un ''sistema binario'', y que ''el que aportó 30 años tiene jubilación y el que aportó 29 años y 11 meses no tiene jubilación. Es común que le echemos la culpa a la política de las moratorias''.Asimismo, pidió por ''generar un sistema por el que podamos tirar la llave de las moratorias por la ventana, que no haya ninguna más. Y eso se hace generando un sistema que tenga alguna proporcionalidad por años aportados, el que aportó 20 años no tendrá la jubilación del que aportó 30 años"Y además de pedir la eliminación de la mayoría de los regímenes de privilegio que dan lugar a la posibilidad de jubilaciones anticipadas, luego de explicar que ''se acumulan varios beneficios, lo podemos ver con alguna expresidenta, y eso en el mundo no ocurre. Hay un período de transición para que uno pueda acomodarse si fallece el cónyuge, por un tiempo pueden convivir la pensión y la jubilación, pero los beneficios son individuales. La Argentina gasta cerca de dos puntos del PBI en beneficios derivados''.