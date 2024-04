Rompió la puerta del colectivo de un piedrazo porque no lo dejaron viajar gratis

Un pasajero que no quiso pagar el pasaje de colectivo arrojó una piedra a la unidad, rompiendo dos cristales, luego de que el chofer se negara a dejarlo viajar gratis. El episodio ocurrió en la tarde de este miércoles, cerca de las 15, en Santa Fe y Pueyrredón, en Rosario.



Una pasajera que viajaba en la unidad atacada de la línea 101 resultó con heridas leves y fue atendida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).



"Estaba con el semáforo en rojo y había un pasajero molesto, no lo dejé subir, tenía la puerta cerrada", contó el chofer de la línea 101 sobre lo ocurrido en la esquina de Santa Fe y Pueyrredón. Y precisó que, cuando el semáforo se puso en verde, aceleró y recibió el piedrazo en uno de los vidrios de la puerta de acceso. El proyectil salió por la ventanilla de al lado del chofer, quien resultó ileso.



El colectivero contó a Radio 2 que "había bastantes pasajeros" al momento del ataque y dijo que el incidente se produjo simplemente porque "es de esos pasajeros de todos los días que no quieren pagar boleto y quieren viajar gratis".



Personal policial buscaba al atacante pero no habían podido encontrarlo.