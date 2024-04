Hay 3.500 inscriptos al remate de 40 autos decomisados al delito

Este jueves 25 de abril se realizará en Rosario la subasta pública de 40 vehículos que fueron decomisados al delito. Más de 3500 personas ya se inscribieron para participar de este remate que se llevará a cabo a las 16 en el Salón Metropolitano.Los bienes a rematar en esta oportunidad son 21 autos, 6 pick up, 12 motos y un auto de colección. Tendrán como precio base entre un 40 y un 60% del valor de mercado. A los vehículos se les cambia el dominio para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, para brindar seguridad a las personas que estén interesadas en adquirirlos.Las inscripciones para participar de la subasta están abiertas hasta la medianoche de este domingo y se realiza completando un formulario en www.santafe.gov.ar/subasta. "Se trata de una verdadera política de Estado, porque no sólo se secuestra lo que más quieren las organizaciones criminales: sus bienes y su dinero; sino que además el Estado se los apropia y los pone al servicio público o los subasta”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro.