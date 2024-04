Santa Fe subastará autos, motos y camionetas incautadas al narcotráfico

Agencia

Este jueves se abre la inscripción online para participar de la primera subasta que la gestión del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro hará de vehículos incautados a las organizaciones criminales y que según funcionarios será “millonaria”.En total irán a remate 21 autos, seis pickup, 12 motos y un auto de colección. Será el 25 de abril próximo, organizada e impulsada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) de Santa Fe.Los bienes a rematar tendrán como valor base entre un 40 % y un 60 % del valor de mercado. Cabe recordar que a los vehículos se les cambia el dominio para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, para brindar seguridad a las personas que estén interesadas en adquirirlo.Para participar del remate es requisito obligatorio completar la inscripción online a través de la web de la provincia que se abre este jueves, ya que la agencia Aprad realizará un cruzamiento de datos sobre antecedentes penales y para verificar que los interesados no tengan vínculos con organizaciones criminales.En el sitio estarán publicados todos los lotes a subastar. El link, que estará activo a partir desde las primeras horas de este jueves, es www.santafe.gov.ar/subasta . El período de inscripción será hasta la medianoche del domingo 21 de abril. El remate será el jueves de dicha semana.Para la realización de la subasta se realizó un convenio con los Colegios de Martilleros de la primera y segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Mediante la rúbrica los profesionales prestarán colaboración con el desarrollo de los remates de los bienes decomisados a diferentes organizaciones criminales a través de la Aprad.En los próximos días se estará realizando el sorteo de los martilleros que van a intervenir en la subasta.Matías Figueroa Escauriza, titular de la Aprad, aseguró que la subasta “será millonaria” y habrá que mostrarla “a la sociedad como una señal” de que se ataca a las organizaciones.En ese sentido, criticó el funcionamiento que mostró la agencia ahora a su cargo durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti. Aseguró que operó “mal, totalmente mal" ya que "se notaba que le tenían miedo a las organizaciones criminales porque todas las subastas fueron casi totalmente en silencio”.“La gente no se enteraba; participaba muy poca; y cuando pasan estas cosas se da lugar a irregularidades”, dijo, y agregó: “Se han subastado joyas cuando los propios participantes del remate no pudieron ni tasarlas. Entonces se remataban lotes cerrados y obviamente, el primer postor ya se lo llevaba, no había puja de precios”, expresó.Figueroa Escauriza afirmó que lo mismo ocurrió con inmuebles: “Al subastar inmuebles cruzados en diferentes ciudades sin que se exhiban, o automóviles que no estaban en el lugar el día de la subasta, se genera falta de transparencia. Y también nos demuestra que le tenían miedo a las organizaciones criminales y no querían ir contra los bienes, que es lo más importante y lo que nos está pidiendo el gobernador" Pullaro.En este punto afirmó que hay inmuebles incautados para subastar pero esperarán para hacerlo. “Vamos a hacer de rodados para ver como funciona todo el circuito, y si todo sale bien la próxima subasta la vamos a estar haciendo de bienes inmuebles”.“Aquí hay que controlar las calles pero también atacar los bienes y el patrimonio de estas bandas”, manifestó.También contrapuso otro detalle ahora tenido en cuenta como fundamental. Dijo que las subastas durante la gestión de Perotti “no hubo cruzamiento de datos de las personas que se anotaban” y en un caso “compró un inmueble la hija de Esteban Alvarado”, lo que obligó a dar “marcha atrás con el proceso. Pero en ese momento la persona participó, pujó y levantó la mano por ese inmueble”.“Eso es desidia y falta de control, porque de eso nos terminamos enterando a través de la fiscalía. Si esas cosas no se transparentan, hablan de cierto oscurantismo”.La Aprad es la entidad del gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones.Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos pueden ser: autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, institutos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado. También pueden ser rematados, o bien, compactados.Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.