Comienza esta semana una agenda de cine en escuelas del departamento Tala

La maravilla del asombro no tiene precio

La Secretaría de Cultura de la provincia, a través del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER), continúa la implementación del programa Cine en la Escuela en establecimientos de los 17 departamentos entrerrianos. Las próximas visitas serán a Guardamonte, Durazno y Gdor. Mansilla, del departamento Tala.La agenda del programa Cine en la Escuela sigue el próximo miércoles 24 de abril, con una proyección matutina junto a la comunidad educativa de la Escuela N° 34 José de San Martín, de la localidad de Guardamonte. Por la tarde, la programación se retoma en la vecina comunidad de Durazno, con un encuentro coordinado con la escuela N° 35 Juan Bautista Alberdi, en el salón de la Comuna. El jueves 25 de abril, el IAER impulsa un encuentro de las unidades académicas N° 8 Román Deheza, N°6 Héroes de Malvinas y el Instituto Parroquial Mansilla. Estos tres establecimientos son de la localidad de Gobernador Mansilla.En los dos primeros distritos, el IAER efectúa funciones de cine después de 10 años de su último recorrido en la zona.Fabián Muteverría es integrante del equipo del Instituto Audiovisual de Entre Ríos desde el año 2000, con 24 años en el organismo cumpliendo diversas tareas entre las que se destaca la de formar parte del equipo técnico de las proyecciones de cine, primero con el Cinemóvil de Nación y ahora con este programa provincial, Cine en la Escuela. Sobre su experiencia, explica: "Hacer este trabajo me enseñó un montón de cosas. Llegar a una localidad y encontrarte con que en la escuela te esperaban una cantidad de chicos para ver por primera vez cine, no tiene precio. Para ellos era una novedad, y es cierto que hoy los tiempos han cambiado, con la llegada de las plataformas y otras tecnologías, sin embargo en el interior todavía la impronta de llegar a un lugar y que te esté esperando un grupo de niños y maestras es muy gratificante". Y agrega que "la expectativa que ves en todos ellos es algo que no se ve en las grandes ciudades; en los pueblos, los parajes rurales y las escuelitas de campo es algo distinto, y para mí dar cine es algo placentero, me gusta ver las películas por más que ya las haya visto muchas veces, porque esa experiencia está ligada a los rostros maravillados de las nenas y nenes que no despegan la mirada de la pantalla; y por otra parte las amistades que se generan en cada lugar con docentes, referentes comunales y tantos otros".Muteverría destaca que este trabajo le ha dado la satisfacción más de una vez, de cruzarse actualmente con algún joven de casi 30 años y que le dice, que uno de los mejores recuerdos que tiene de su paso por la escuela primaria es la alegría que sintió cuando pasó el Cinemóvil proyectando las películas. "El IAER es un equipo de gente que está integrado, unido, que siempre tiene propuestas para ofrecer y está comprometido con las tareas que llevamos adelante. Ésta es una de ellas, quizá la más emotiva", dice.La iniciativa oficial, ejecutada con fondos provinciales, promueve la difusión de películas nacionales, regionales e internacionales, en escuelas rurales y semi urbanas. También son objetivos de la propuesta federalizar el acceso a la cultura; difundir el amplio patrimonio audiovisual de Entre Ríos; reconstruir el hábito colectivo de una función de cine; y contribuir a las trayectorias escolares y las continuidades pedagógicas de niños, adolescentes y adultos.Esta política pública dispone de un vehículo equipado con pantallas, proyectores, sonido y cientos de títulos audiovisuales, con el objetivo de recorrer los caminos de la provincia, acercando propuestas culturales en zonas alejadas de salas de cine, que cuentan con escasa conectividad o se encuentran ubicadas en zonas rurales.El programa es instrumentado por el IAER, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura provincial.En su primer mes de implementación, Cine en la Escuela realizó ocho funciones para diez establecimientos rurales de las localidades de Colonia Merou, del departamento Paraná; y Aldea Asunción, Estación Lazo y General Galarza, del distrito Gualeguay. Tres de esas comunidades fueron visitadas por primera vez en la historia del IAER, que es uno de los propósitos diseñados en la formulación del Programa. En el mes de mayo, la política educativa y cultural visitará unidades académicas de Arroyo Burgos y Pueblo Brugo, del Departamento Paraná; Lucas Sud Primera, del distrito Villaguay; y Alcaraz Segundo Sur y Puerto Algarrobo, del Departamento La Paz.