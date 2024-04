Convocan a marcha nacional contra el recorte en presupuesto universitario

Miles de estudiantes, docentes y no docentes de las universidades públicas en todo el país, además de dirigentes políticos de la oposición, convocaron a una gran marcha universitaria del 23 de abril en contra del ajuste presupuestario, que podría llevar al cierre del sistema universitario nacional.



Bajo el lema "En defensa de la educación pública", la comunidad universitaria argentina se manifestó en oposición al recorte presupuestario dispuesto por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.



"La universidad pública argentina, no arancelada y de calidad, es un orgullo nacional y una referencia en el mundo por ser una herramienta estratégica para el desarrollo. Desfinanciar la universidad pública es desfinanciar el futuro del país", expresó la Consejera Superior de la UBA, Lucía Couso.



Según indicaron a través de un parte de prensa fuentes de las casas de estudio, este ajuste afecta "gravemente" la capacidad de las universidades para solventar gastos de funcionamiento elementales y congela el salario de los docentes en un contexto de "crisis económica y alta inflación".



"En la movilización nos vamos a encontrar todos los sectores que defendemos la Universidad pública, pero la tarea seguirá al día siguiente en cada rincón del país. No vamos a permitir que nos roben el futuro", agregó la Presidenta del Centro de Estudiantes de la UNTREF, Melisa Escandar.



De este modo, a partir de las jornadas, clases públicas y abrazos a las instituciones realizadas en todas las provincias, la comunidad educativa se está organizando de cara el primer paro nacional y movilización universitaria del año.



La marcha aguarda por la concurrencia de todos los sectores de la comunidad universitaria, de las centrales sindicales y de la sociedad argentina en su conjunto.