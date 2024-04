Estudio científico en Paraná: "Buscamos voluntarios que donen sus lágrimas"

Sociedad UNER continúa convocando a voluntarios para estudiar sus lágrimas

El Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), que busca analizar las características de la lágrima, sigue recibiendo a personas voluntarias interesadas en hacer su aporte, que permitirá mejorar el abordaje y tratamiento de patologías oculares mediante un dispositivo médico.Pueden participar personas de entre 18 y 80 años, de lunes a viernes de 9 a 17 en el Laboratorio de Prototipado Electrónico & 3D ubicado en el Centro de Medios del Campus de la UNER en Oro Verde.habló con Martín Zalazar, director del Proyecto de Investigación, quien expresó: “En esta convocatoria buscamos voluntarios que se sumen para donar sus lágrimas. En este Proyecto de Investigación y Desarrollo buscamos abordar patologías de superficie ocular, donde nos vamos a focalizar en el ojo seco que es la más frecuente. Dicha patología es difícil su diagnóstico porque no es subjetivo y no está claro qué es lo que produce la ruptura de esa capa lagrimal, entonces proponemos medir parámetros que no se midieron. Hasta el día de hoy, no hay registros de ellos, por lo que necesitamos un gran número de muestras para encontrar ese rango de normalidad de personas sanas y aquellas que tiene el ojo seco”.En cuanto a la convocatoria, sostuvo: “Está abierta a toda la sociedad en un rango etario entre 18 y 80 años, después les hacemos algunas preguntas mediante un cuestionario para clasificar el perfil de cada voluntario. El método de extracción de lágrimas es muy sencillo, tomamos la muestra de un capilar por medio de un tubo fino de vidrio y, en pocos minutos, dependiendo de cada persona, llegamos a la muestra necesaria que son 50 microlitros”.“Esperamos tener más de 300 muestras, ya llevamos la mitad, así que estamos teniendo buen ritmo. La iniciativa comenzó con una lluvia de ideas en este laboratorio, entre bioingenieros, ingenieros y oftalmólogos, donde apareció la problemática y con la tecnología que estamos manejando, decidimos abordar esta situación que es global”, agregó.Aquellos interesados, “pueden ingresar a la página donde acceden a un formulario, llenan unos campos con muy pocos datos y sacan el turno que más les quede cómodo. Estamos trabajando desde las 8 o 9 hasta las 17 o 18 horas, de manera corrido. Probablemente agreguemos los sábados también”, concluyó.