El Gobierno no realizará la compra nacional de libros escolares de este año

El Gobierno Nacional no realizará la compra anual de los libros escolares destinados a instituciones educativas de todo el país que estaba prevista para todo el ciclo lectivo 2024.



Los 14 millones de ejemplares destinados a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, dentro del programa "Libros para Aprender", no serán adquiridos este año, se informó oficialmente.



El actual secretario de Educación, Carlos Torrendell, había deslizado que continuaría con el plan.



Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, decidió retirarse de ese programa nacional destinado a la compra a las provincias interesadas en adquirir los libros.



Desde el Poder Ejecutivo, argumentaron que no se realizó dicha compra porque el procedimiento con las editoriales "estaba muy demorado" y no iban a llegar al mismo tiempo que el inicio de clases. El Gobierno encontró "falta de transparencia" en el programa y cortó el presupuesto Asimismo, el Gobierno se amparó en la supuesta "falta de transparencia" del programa y decidió directamente cortar el presupuesto.



Desde el Ministerio de Capital Humano también adujeron que los costos de la distribución eran elevados y aseguraron que en años anteriores "los libros llegaron de forma azarosa a las escuelas, sin contemplar su diseño curricular".



Hasta 2023, el programa fue comandado por Nación, pero cada una de las provincias seleccionaba los textos de acuerdo a su plan de estudios, se abrían las condiciones para que las editoriales propusieran los títulos y, por último, una comisión nacional revisaba las propuestas y realizaba una primera selección.



Por el momento, no se firmó ningún convenio con las provincias y está en duda la continuidad del programa.