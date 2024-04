El Gobierno nacional le pidió a las prepagas que congelen los aumentos

Sociedad Médicos alertan que el aumento de las prepagas no se trasladó a los honorarios

Según confirmaron fuentes oficiales, el Ejecutivo mantuvo una serie de reuniones informales con representantes de las prepagas y les propuso que no incrementen los valores por los próximos 90 días, luego de que acumulen un alza del 160% promedio en lo que va del año.Sin embargo, los empresarios no aceptaron y plantearon que recién podrían congelar las subas en junio o julio, ya que los valores estaban muy atrasados en relación con la inflación. Tras esta situación, se cortó el diálogo entre ambas partes y se tensó aún más la relación.“El Gobierno le pidió a las prepagas que el aumento sea 0 por tres meses y las prepagas dijeron que no. Que recién en junio o julio podrían plantear un aumento cero”, confiaron en despachos oficiales. En tanto, las prepagas respondieron: “No estamos teniendo interlocutores con el Gobierno, motivo por el cual desconocemos cualquier información”.Esto se suma a la denuncia que realizaron los diputados de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Juan Manuel López, contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), a cargo de Claudio Belocopitt, por incurrir a esa presunta cartelización para fijar los aumentos de precios de manera coordinada, lo cual afectaría negativamente a los usuarios del servicio.El recurso presentado refiere a la conducta prevista en el inciso a) del artículo 2 de la ley, que plantea que “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado”. Esta conducta se considera restrictiva de la competencia e ilegal y significa que, acreditada la conducta, se presume el incumplimiento a la ley de defensa de la competencia.Esta denuncia tomó mayor relevancia luego de que Luis Caputo lanzara una dura advertencia a las empresas: “Le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, escribió el titular del Palacio de Hacienda.Asimismo, remarcaron: “Somos conscientes y nos preocupa el aumento de las cuotas, porque valoramos a los argentinos que han optado por este sistema y es nuestra pretensión hacer todo lo posible para que continúen haciéndolo. Pero debe comprenderse que las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso, el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina”.