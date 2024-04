Cuáles son los 22 medicamentos que analizan pasar a “venta libre”

El 21 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación “invitó” a la ANMAT a pasar al rótulo de venta libre medicamentos que hoy se venden bajo receta, pero cumplen una serie de requisitos protocolizados. Para concretar el pedido ministerial (un procedimiento conocido como switch), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dio a conocer esta semana una lista de 22 fármacos que pondrán bajo evaluación.Todo apareció publicado en la resolución oficial de ANMAT 3228/2024. Allí el organismo se hizo cargo del pedido que le había hecho el Ministerio, en parte para emprolijar una cuestión desatendida, ya que hay remedios que por tal laboratorio se venden con receta, pero otros laboratorios tienen aprobada la venta libre.Según el diario, seguramente también haya habido pedidos en esta línea desde otros sectores, como, o sectores que busquen impulsar la venta libre, en general, como aquellos habilitados para ese comercio, luego de que el Gobierno abriera la opción de vender fármacos de venta libre por fuera (y en detrimento) de las farmacias.Con respecto a los laboratorios, uno podría a priori pensar que el switch hacia la venta libre los beneficia, ya que pueden hacer publicidad y vender más. Esto, que fuentes del sector confirman, convive con una mirada distinta de desde otras voces, según las cuales a los laboratorios tampoco les simpatiza mucho que el Gobierno (a través de la ANMAT) les imponga cómo deben rotular sus productos. Hasta ahora habían sido ellos los que le pedían a la ANMAT el “switch”, pero si algunos de los 22 productos de la lista comentada se modifican (a contrapelo del deseo de los fabricantes), podrá leerse como una imposición del organismo hacia la industria farma.En cualquier caso, lo importante es que -circula en el sector- los técnicos de la ANMAT (organismo reconocido mundialmente por su seriedad) no estarían tan cómodos en la posición en la que los puso el Gobierno.

No solo nunca impulsan ellos mismos el switch de medicamentos, sino que, cuando los laboratorios lo solicitan, suelen rechazar los pedidos. “Es por principistas, porque temen equivocarse”, explicó una fuente relacionada a este tema, en alusión al temor de los técnicos de promover el sobreuso y la automedicación en la población.Entre los 22 fármacos, la variedad de compuestos es grande. Hay algunos que tienen tanto presentación de uso tópico, es decir cremas que tal vez sería lógico pasar a la venta libre, como de uso oral, lo que vuelve algo más polémico el switch, en especial si el paciente podría incurrir en un sobreuso o automedicarse.En la lista hay remedios con efecto vitamínico, para el tratamiento de herpes, cremas antialérgicas, cremas con corticoides, suplementos dietarios, analgésicos, antifúngicos tópicos, laxantes, remedios para la insuficiencia venosa (várices), para la vejiga “hiperactiva”, remedios para la acidez y para la disfunción eréctil.En el sector se descuenta que la ANMAT puso a revisarla por “grupos terapéuticos según la Clasificación ATC (Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system) determinada por la OMS”, citando la resolución, con el mero objetivo de cumplir con el pedido ministerial. Difícilmente aprueben la conversión para los 22 fármacos, más allá de que cumplan con los requerimientos que le permiten al organismo hacer el switch.Esto es, que, a través de la permanencia en el mercado bajo la venta bajo receta, hayan probado, durante al menos 5 años, no generar efectos adversos graves que afecten el balance riesgo-beneficio, como podría ser -entre muchos otros- generar dependencia en el paciente.Un farmacólogo experto en estos temas que hablo con Clarín miró con cautela algunos nombres de la lista: "Están incluidas vitaminas hidrosolubles, que pueden dar toxicidad por acumulación...no son de eliminación por orina como la vitamina C".También miró con preocupación que haya drogas de uso tópico, pero con corticoides y antibióticos, como así también el antiviral aciclovir y el tadalafilo, del que dijo: "Puede tener efectos adversos e interacciones importantes".Desde la ANMAT, en diálogo con, dieron pocas precisiones. Afirmaron que “se van a revisar esos 22, por lo cual no hay un detalle de cuántos quedarán finalmente”, y negaron que haya una imposición desde el Ministerio de Salud para llevar adelante este procedimiento.Como se comentó, en el sector farma hay quienes opinan que, si un fármaco pasa de la venta bajo receta a la dispensa libre, debería bajar su precio, ya que podrá publicitarse y se venderá más. Pero dado que esto está lejos de ser una certeza, a priori podría preocupar, en especial para quienes aprovechan los descuentos por obra social o prepaga.¿Podría haber un impacto negativo para los afiliados al PAMI? O sea, ¿podrían esos fármacos dejar de ser gratuitos para ellos?Una fuente del organismo de seguridad social que pidió reservar su nombre dijo que no. Aseguró que cuando el PAMI y los laboratorios firmaron el nuevo convenio acordaron mantener el mismo vademécum vigente hasta entonces, con la misma cantidad de principios activos. Pero, claro, solo por ocho meses.