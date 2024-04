Murió el periodista Conrado Berón, uno de los impulsores del Triatlón de La Paz

?? Desde el Club Atlético Patronato lamentamos profundamente el fallecimiento de Conrado Berón, periodista y relator de... Publicado por Club Atlético Patronato en Miércoles, 10 de abril de 2024

“La Radio es mi vida”, escribía Conrado Berón en las redes, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de ese medio, donde desarrolló la mayor parte de su carrera en el periodismo deportivo.Este miércoles, se conoció la triste noticia, sobre el fallecimiento del periodista Conrado Berón, uno de los impulsores más conocidos del Triatlón de La Paz.Berón, se descompensó y fue hallado fallecido este miércoles en su domicilio, en la zona de calles San Luis y Colón, de la ciudad de Paraná. Trascendió que padecía problemas cardiacos, aunque se aclaró que estaba medicado.Su club era el Club Sportivo Comercio e Industria de La Paz y se calificaba como un “loco por el Triatlón de La Paz”, evento que se encargó de difundir en cada edición.Este miércoles, no concurrió al programa de Radio Uner en el que trabajaba y sus compañeros se preocuparon y comenzaron a averiguar. Así fue como trascendió el lamentable fallecimiento del periodista.Conrado Berón dio clases en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo "Justo José de Urquiza" de la ciudad de Paraná desde 2010. Pero no es su primera experiencia en el ámbito de la educación ya que dio clases en Cali, Colombia y en el Instituto Profesional de Periodismo y Comunicación Social TAC (Deportac) en Córdoba, Argentina.Conrado arrancó su carrera a los 13 años con amigos y mucha ilusión de hacer un programa deportivo en su ciudad natal de La Paz, Entre Ríos. No se dio, pero eso no fue una traba para que el periodista lo intente una y mil veces más. Pudo concretar su sueño una hora a la semana por radio FM 100 en La Paz y allí comenzó este viaje de manera ininterrumpida durante 34 años hasta hoy.Hace 22 años que relata el Triatlón de La Paz, entrevistó a Diego Armando Maradona y ha relatado en Colombia y Venezuela algunos partidos locales. Más no le puede pedir a la vida, teniendo una pasión tan única como la es la del periodismo deportivo: “Mi sueño era relatar Boca – River y después se dió la oportunidad y además conocer varios paíes y poder vivir casi toda mi vida de esto bien o mal, pero es impagable”, había señalado aen una entrevista realizada en 2023.