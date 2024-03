Rescatan a niña encerrada en camioneta: el padre no quería romper ventanilla

El sábado pasado, en plena tormenta, una pareja dejó a su pequeña hija de 3 años dentro de una Fiat Toro, con las llaves adentro en la Costanera de Corrientes. Los bomberos actuaron para rescatar a la pequeña pero antes se produjo un tenso momento ya que los propietarios no querían romper la ventanilla del rodado.Sucedió que la pareja decidió descender de un vehículo y dejarla encendida con su hija adentro. El vehículo cuenta con un sistema centralizado por lo que las puertas se trabaron automáticamente.Al cabo de un rato, cuando regresaron se percataron que no podían abrir las puertas y acudieron a la policía. A través de un llamado al 911, los bomberos fueron notificados para rescatar a la nena y en unos minutos llegaron al lugar. La niña se encontraba durmiendo en su silla con el cinturón puesto.“El dueño del auto nos impidió abrir el vehículo, le explicamos que la única manera era romper la ventana, porque la puerta tiene cierre centralizado, no se puede levantar, entonces hay que abrir con la manija. El hombre priorizaba el estado del auto antes que su hija”, señaló, Juan Xifra, bombero voluntario de la ciudad de Corrientes.El propietario se resistía a romper la ventanilla de la camioneta, por lo que protagonizó un fuerte cruce con la policía y los bomberos. Pese a que buscó otras alternativas para sacar a su pequeña hija, no había manera. Por lo que una vez que se despertó la niña, entró en pánico y los bomberos se vieron obligados a proceder.“Rompimos el vidrio delantero (la nena estaba en la parte trasera) se golpeó justo al lado del espejo para que no salte los vidrios para atrás. Al tener una lámina polarizada sabíamos que no iba a estallar. Se hizo un canal, con las herramientas necesarias, pudimos ingresar, destrabamos las puertas y sacamos a la nenita", explicó Xifra ade Corrientes.Finalmente la menor pudo regresar a los brazos de su madre y se encontraba en buen estado de salud.