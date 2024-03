Reconstrucción de la tragedia: cómo murieron seis vecinos en un pozo séptico

Gases

Duelo

Los ochocientos habitantes de, un pueblo al noroeste de la provincia Buenos Aires en el partido de Florentino Ameghino, desde ayer estaban consternados, luego deque pertenece a la planta de efluentes cloacales de la zona.El hecho se produjo durante la tarde de ayer cuando, de 60 años , que había sido contratado por el municipio para hacer “tareas de mantenimiento rutinario en el sistema de red cloacal”, ingresó al pozo de bombeo ubicado en un lugar llamado El cigarro y no volvió a salir a la superficie.. Ya a la mañana de ayer había estado haciendo el cambio de guía de las bombas, y a la tarde, luego de un receso, volvió para continuar con su trabajo.De acuerdo a lo que explicó Alejandro Sánchez, secretario de Hacienda del municipio, Ezequiel Rodríguez, el encargado de la planta fue quien encontró a Bottega caído en el pozo y descompensado. Ante ese panorama, llamó a los bomberos para socorrerlo. Se acercó al lugar uno de los integrantes de ese cuerpo,Como se trata de un pueblo muy chico, en el que se conocen todos, y la planta está en uno de los accesos, otras personas se acercaron también al lugar para ayudar. Entre ellos estaba. Todos ellos fallecieron en el pozo, mientras intentaban tareas de rescate.Sin embargo, nadie en el municipio puede asegurar el orden en el que se produjeron las muertes de los cinco. Por un lado, afirmaron que, según relataron los presentes,. Con la de Bottega, en total fueron seis las muertes.De acuerdo al reporte municipal que se difundió al mediodía, los bomberos locales “llegaron con prontitud” al lugar y pudieron sacar los cuerpos de las víctimas para brindarles la asistencia médica que requerían. La investigación quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Ameghino, que dispuso el traslado de los cuerpos a Junín para la realización de la autopsia. Luego, fueron entregados a las familias.“Los agentes del sistema de salud actuaron con velocidad, responsabilidad y sensibilidad frente a la tragedia. Se movilizaron para la atención: ambulancias, personal de enfermería, médicos, administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, quienes asistieron a víctimas y acompañaron a las familias”.En ese reporte, el municipio difundió la causa de los fallecimientos, luego de que se le realizaron las autopsias a los cuerpos. Según el parte oficial, las víctimas murieron porAl respecto, el intendente de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, explicó: “Lo que podemos confirmar por ahora, es que en el informe de las autopsias surge que la causa del fallecimiento de las víctimas es por asfixia por broncoaspiración”. Y completó: “Tiene que ver con la inhalación de gases, pero los detalles, forman parte del trabajo pericial que está realizando la Justicia. Al tratarse de un lugar en donde se produce la descomposición de materia orgánica, se generan gases que podrían ser letales”. Tal como manifestó, espera que los peritajes precisen los detalles para esclarecer el hecho que enluta a la comunidad.Según Francisco Dadic, médico toxicólogo y director de Toxicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública, una asfixia mecánica por broncoaspiración se da cuando algo obstruye el pasaje de aire en la vía aérea. Puede producirse por algún elemento, partículas de polvo o también por la acción de algún gas tóxico.Los médicos siempre hablamos de concentración-tiempo: cuánto tiempo estuvo la persona en ese ambiente y en qué concentración”, sostuvo el especialista.Y completó: “Un gas venenoso genera desplazamientos: ocupa el espacio que debería ocupar el oxígeno y lo desplaza. Provoca un, eso lleva a una, a un paro respiratorio, que sigue en un paro cardiorespiratorio y a la muerte. Gases como el butano, el propano y el metano provocan eso. En lugares en donde están presentes, las personas tienen dificultad para respirar” .En otro tramo, Dadic explicó: “Por las características del lugar, que era una planta cloacal, no tenemos que dejar de pensar en. Ha provocado en muchas oportunidades muertes de este tipo por inhalaciones donde hay grandes concentraciones, sobre todo, en rescatistas y personas que asisten a ese tipo de lugares”.El especialista indicó que en esos lugares también suele haber una gran variedad de gases que provocan fenómenos irritativos en toda la vida aérea superior: “Es muy importante que haya una adecuada prevención y concientización y que se utilicen todos los elementos de protección necesarios cuando se manipulan de tipo de sustancias que pueden llegar a ser muy peligrosas para la persona”.Mittelbach dispuso tres días de duelo en todo el partido, “con la indicación de izar la bandera a media asta en todos los establecimientos públicos”. Y agregó: “Todo el pueblo de Florentino Ameghino está inmerso en un profundo desconsuelo, por esta irremediable perdida”.Y remarcó que todos los habitantes del partido están en conmoción . “Nuestra comunidad atraviesa una de las tragedias más grandes de su historia. La localidad de Blaquier tiene 800 habitantes y hoy perdió a cinco vecinos”, dijo Mittelbach, luego de asistir al velorio de los ciudadanos. Hay que aclarar que Bottega era oriundo no de Blaquier, sino de Florentino Ameghino (ver aparte).“Hoy se vivió mucho dolor y angustia. No hay palabras para explicar lo qué ha pasado. Toda la comunidad atraviesa un profundo sufrimiento”.Respecto a Bottega, el intendente afirmó que su pérdida se siente en toda la comunidad de Florentino Ameghino, en el distrito y en toda la zona. “Era una persona que se ha dedicado a la música toda su vida; muy conocido y querido por todos”, manifestó.