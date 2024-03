Se conmemora el Día de la Mujer Originaria Entrerriana

Foto: Por el Día de la Mujer Originaria Entrerriana Crédito: José Luis Raota

Se conmemora este 17 de marzo el Día de la Mujer Originaria Entrerriana; la fecha se estableció en 2014 a través de la Ley provincial Nº 1.302, en conmemoración al fallecimiento de Rosa Albariño, por iniciativa de un grupo de estudiantes de la escuela Secundaria Nº 4 “Entrerrianía” de Villa San Marcial (Departamento Uruguay) que presentaron en 2012 el proyecto de ley en el Senado Juvenil.



"Siempre viva en la memoria de su pueblo, ella desde su profunda sensibilidad, fue docente, poeta, artista plástica y sobre todo una luchadora.

Somos una nación indígena en proceso de reencuentro y recuperación identitaria y cultural, hemos sufrido toda clase de abusos y violencias históricas desde la colonización. El saqueó y la profanación de nuestro territorio, nuestra espiritualidad y nuestros cuerpos se propaga hasta la actualidad.

Entendemos está conmemoración como una posibilidad de reflexión y el abordaje de las identidades indígenas y con ello la formación de un nuevo tejido social", indicaron las comunidades charrúa a través de un comunicado.



"Nuestra historia desde la invasión está fuertemente centrada en la figura de madres y abuelas, en su mayoría fueron mujeres quiénes sobrevivieron y nos heredaron su sangre, sus luchas, saberes y la memoria.



Mujeres que son parte importante de las comunidades hoy día, a quienes honramos, visibilizamos y destacamos como verdaderas raíces de este territorio que habitamos", comunicaron desde ONKAIUJMAR.



A continuación, comparten un bello poema de uno de los hermanos charrúa en memoria de Rosa Albariño:



A la nchalá Rosa



La vi bajar una noche

en un rayito de luna

y danzar sobre las piedras

Inchalá Rosa Charrúa.



Vestía su quillapí

hecho de estrellas y sueños

y descalza ella era tierra,

protectora de mi pueblo.



Tres finas líneas azules

en sus mejillas pintadas

eran ríos que corrían

y atravesaban su alma.



Y me hablaba con calandrias

y susurros de los vientos

en palabras que brotaban

del manantial de los tiempos.



La memoria está en las venas,

es sangre que va corriendo

y se despierta en los montes

donde habitan mis ancestros.



La memoria milenaria

en mi ser está latiendo.

Somos tus hijos Rosita,

tu sueño se está cumpliendo.



Otra vez pasó el chajá

volando sobre mi pueblo,

batiendo en danza sus alas

dando su grito guerrero.



Y el abuelo ñandubay

me dijo: "el jaguar ha vuelto"

y yo pude ver sus ojos

en el it sepé sonriendo.



Sopla oyendau la Rosita

en humo sobre mi rostro

del palo seco que arde,

Charrúas somos nosotros.



Y con sus dedos de arcilla

me toma hoy de las manos

y me dice que ya es tiempo

de ser uno en mis hermanos.



Perfume a flor de espinillo,

inchalá de Villaguay,

somos un pueblo que aún sueña

dik' Hue Guidai Verá.



Otra vez pasó el chajá

volando alto en el cielo,

respondiendo con su grito

al llamado de mi cuerno.



Somos Charrúas y estamos

todavía en este suelo,

somos el sueño de Rosa,

somos nación, somos pueblo.