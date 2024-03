Doble epidemia de dengue: dos variantes coexisten y aumentan los casos

En medio de la creciente preocupación por el aumento de casos de dengue, se conoció que, con una suba significativa de la cantidad de personas contagiadas.La circulación simultánea de dos variantes de dengue fue identificada en diferentes regiones del país, especialmente en la zona norte.A pesar de la llegada del frío en poco tiempo más, la disminución de casos no está garantizada. Durante el invierno pasado, la transición del virus no se interrumpió, lo que se espera es la reducción del mosquito vector.Todavía no se registraron casos de, es decir, la presencia de ambas variantes del virus en una persona, pero la posibilidad no está descartada según los expertos. La coexistencia de dos serotipos implica una mayor probabilidad de contagio.La temporada de mayor transmisión es durante el verano, sin embargo, Argentina experimentó un adelanto en la aparición de casos y en su crecimiento. Durante el mes de enero se registraron cifras de casos similares a las de febrero del año pasado.Se espera quesus abundancias pero habiendo un brote en curso y muchos mosquitos infectados el riesg0 continúa, incluso con la llegada del invierno.En la última semana, la provincia de Salta sufrió un preocupante aumento en los casos de dengue, con un registro de 1.063 nuevos positivos, elevando la cifra total a 2.340 desde el comienzo del año. Este incremento representa casi el doble de los casos reportados la semana anterior.La situación empeora en varias localidades del Noroeste Argentino, donde se están registrando brotes asociados a los procesos climáticos recientes. Las condiciones ambientales favorables para la reproducción del mosquito transmisor del dengue contribuyeron al aumento de casos.El 90 por ciento de los pacientes afectados por el dengue son tratados de forma ambulatoria. Es importante consultar al sistema de salud y no automedicarse para evitar complicaciones. Con el dengue es importante mantenerse bien hidratado y evitar el abuso de paracetamol, ya que el virus produce una inflamación en el hígado.