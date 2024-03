Convocan a policías retirados a custodiar instituciones de la ciudad de Rosario

En medio del megaoperativo de seguridad que se lanzó en Rosario, que incluyó el envío de efectivos de las fuerzas de seguridad federales, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe lanzó una convocatoria para reincorporar a policías retirados.



A través de las redes sociales de la Gobernación se informó: “Convocatoria a Personal Retirado de la Policía. Se abre la convocatoria para ser incorporado en funciones de custodia de escuelas, hospitales y otras instituciones públicas de Rosario”.



“Para inscribirte, deberás hacerlo de manera presencial en el Ministerio de Justicia y Seguridad, situado en calle Santa Fe 1950, 1° piso, de Rosario”, suma el mensaje de la convocatoria y cierra: “Todo interesado que desee verter su voluntad de reincorporación, deberá tener presente lo reglado por la Ley 14.237 (Ley de emergencia en Seguridad)”.



Las autoridades detallaron que los interesados que cumplan los requisitos legales deberán presentarse con:



-Fotocopia simple del D.N.I.

-Foja de servicios, con indicación del año de retiro.

-Constancia de CUIL.

-Indicación del cargo al momento del retiro.

-Último recibo de sueldo.

-Formulario de solicitud de incorporación.

-Sobre el formulario se detalla: “El formulario firmado revestirá como Declaración Jurada. El proceso de solicitud deberá realizarse de lunes a viernes de 7 a 16 hs, en Santa Fe 1950 / Subsuelo / oficina 4. A cargo de la Dra. Jesica Braconi”.



Por último, para aquellos que no conozcan el contenido de la reciente ley sancionada por la emergencia en seguridad, se aclara: “...”En ningún caso puede reintegrarse al servicio a personal de la Policía de la Provincia o del Servicio Penitenciario que haya sido exonerado de la fuerza policial o de la Administración Pública Provincial y/o Nacional, o se encuentre con auto de procesamiento en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad o condenado en causa penal, aun cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena...”. Una ciudad “al ritmo de la pandemia” La ciudad de Rosario amaneció hoy totalmente paralizada. No hay clases en la educación pública ni privada, no hay transporte público, y los taxistas también pararon en solidaridad con el chofer asesinado de la línea K. Pero también esta parálisis que sufre la ciudad se extendió a otros rubros que no habían quedado bajo la amenaza narco que generó estupor en una sociedad que, incluso, tuvo miedo de salir a protestar a la calle y solo lo hizo a través de cacerolazos en los balcones.



Esta parálisis, que existe y se palpa en toda la ciudad, la tercera más grande del país, se extendió a muchos sectores. Tal es el caso de los recolectores de residuos, que decidieron no salir a trabajar ante el temor a recibir un ataque de sicarios porque el gremio figuraba entre los rubros amenazados que habían aparecido durante el fin de semana en la bandera que apareció colgada en un estratégico puente sobre la avenida circunvalación.



En esa bandera, que estuvo colgada pocos minutos y fue el preludio del crimen del playero, se leía: “Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros familiares. Van a seguir las muertes de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes”.



Pero la parálisis y el miedo también se extendió a otros sectores de la economía que tienen que ver, por ejemplo, con el abastecimiento de alimentos. Los camiones que abastecen a los supermercados y que reponen las mercaderías en los principales mercados hoy tampoco salieron a la calle. Esto también se va a sentir en la propia provisión de alimentos de la ciudad de Rosario.