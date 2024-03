"No es nada grato que te maten a un empleado", dijo estacionero Di Palma

Policiales Asesinaron a un playero y dejaron una nota de amenaza al gobernador de Santa Fe

Alejandro Di Palma, quien tiene estación de servicios en la ciudad de Paraná, también es propietario de la estación Puma, de calle Mendoza en Rosario, donde acribillaron a balazos a un playero.El empresario habló sobre lo sucedido, pidió protección y dijo que la delincuencia está "usando a la gente como carne de cañón""Estaban saliendo a cazar a alguien como para nuevamente dar un escarmiento al Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Creo que el miércoles de la semana pasada mataron a dos taxistas, después a un colectivero, y ahora finalmente a un playero", relató Di Palma."A nosotros nos están usando de carne de cañón, hay una guerra y, sinceramente, no tenemos la protección que necesitaríamos. Me parece como mínimo un error de cálculo, si nos pueden dar protección no sé por qué no nos la dieron; y si no la pueden dar a la protección porque es imposible, entonces te diría que haber lanzado una guerra contra el narcotráfico y contra el hampa fue un error de cálculo, porque si vos no tenés un ejército atrás, ¿cómo te vas a pelear vos con un tipo que es más poderoso que vos? Lo razonable hubiera sido juntar fuerzas, juntar poder, y después pelear cuando estás seguro de ganar, no cuando casi seguro que la vas a perder", analizó Di Palma y agregó: "Hasta ahora viene perdiendo la ciudadanía, porque muere gente inocente que no puede ser protegida por la policía".Finalmente, Di Palma se manifestó "muy molesto. La verdad que no es nada grato que te maten a un empleado, me parece una barbaridad, y la forma en que lo mataron, y con la impunidad que lo hicieron, estaban dando vueltas con el auto cazando a ver a quién les resultaba más fácil matar y eligieron en un escenario absolutamente cinematográfico, con muchas luces, muchas cámaras, para que todo el mundo lo vea". (Radio La Voz)