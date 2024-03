“Aguante Taiere”: el origen del grito y el fanatismo del niño de 7 años

Visita única y una sorpresa inolvidable



El “Aguante Taiere” ya es una “institución” en las redes sociales. Nadie sabe cuándo puede hacerse viral, pero lo que le sucedió al pequeño hincha del Matador es una bola de nieve que no para de crecer.Fran Velardes es su nombre, tiene 7 años y vive en barrio Pueyrredón, de Córdoba. Es fanático de Talleres “desde que nació” y viene de familia. “Todos somos hinchas, no hay ninguno de otro equipo”, explicó sin vueltas.Su desaforado grito en el banderazo previo al clásico contra Belgrano traspasó todas las fronteras. “Nunca ganan, nosotros sí ganamos el sábado. ¡AGUANTE TAIERE! ¡AGUANTE TAIERE!”, vociferó, quedándose sin aire y con una vena de su cuello que casi explota.“¿Quiénes nunca ganan?”, quiso saber Seguimos. Él, otra vez sin entrar en polémica ni chicanas, respondió ante las risas de sus familiares: “Belgrano, Boca, River, Instituto...”.Fran contó que va a la escuela, duerme la siesta y tiene “otras actividades más”. Recordó que el alarido viral surgió de la nada, súper natural. Incluso no iba a ir al banderazo en el Hotel Neper, pero su mamá lo llevó a último momento. “Nunca pensamos esta repercusión, no lo podíamos creer”, agregó la mujer.Fuera de sus obligaciones como cualquier niño de 7 años, los fines de semana son especiales para Fran porque llega el momento de ir a ver a su amado Talleres. Como se puede ver en videos en su TikTok, se ubica en la Popular Norte junto a sus tíos que lo acompañan.Este viernes no fue un día más en la vida de Fran Velardes porque se hizo realidad su sueño. Recibió la invitación del club para visitar el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli y conoció a sus ídolos.El nene estuvo con los jugadores de la T, quienes lo guiaron en un recorrido único por todo el predio del club, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba. “Lo acompañé yo y mi hermano”, dijo a Seguimos su mamá Alejandra.El club, por su parte, compartió un divertido video en el que sale Fran con los jugadores recreando el grito más viral de la actualidad. La grabación termina con la risa de todos.“Hablé con los jugadores, me firmaron la camiseta, me invitaron a caminar por todas las canchas, me invitaron a ver cómo entrenan”, relató el niño emocionado con el inolvidable momento. Ante la pregunta de rigor, confesó que su futbolista preferido del Matador es el paraguayo Ramón Sosa.Pero las sorpresas no quedaron ahí. Según él mismo reveló, Talleres lo convocó también a presenciar cerca de los jugadores el choque del próximo domingo ante Atlético Tucumán en el Kempes.“Voy a ir al vestuario y voy a salir con ellos a la cancha”, comentó. Como si fuera poco, después gritará el ya famoso “Aguante Taiere” por la voz del estadio para deleitar a todos los hinchas.Sus dotes con el baile (sobre todo el cuarteto) también atrajeron a cientos de fanáticos en su cuenta de TikTok.