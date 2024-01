“Covid persistente”: descubren por qué muchas personas lo sufren

A más de cuatro años del inicio de la pandemia de Covid, la enfermedad aún guarda misterios por resolver. Uno de ellos es el “Long Covid”: algunas personas pueden soportar síntomas persistentes y debilitantes durante muchos meses después de una infección inicial por coronavirus. Y hay pocas pistas de por qué esto ocurre.



Un estudio publicado este jueves en la revista Science comparó la sangre de pacientes con infección confirmada por SARS-CoV-2 con la de no infectados, y descubrieron que los pacientes que experimentaban Covid prolongado presentaban cambios en las proteínas del suero sanguíneo, que indicaban una activación del sistema inmunológico, además de alteración de la coagulación.



Los investigadores de la Universidad de Zurich explicaron que estos hallazgos proporcionan un recurso de biomarcadores potenciales para el diagnóstico y pueden servir para desarrollar nuevos tratamientos.



Alrededor del 5 por ciento de las personas infectadas con Covid no se recuperan de la enfermedad aguda y desarrollan complicaciones a largo plazo. Padecen síntomas que van desde la fatiga y la niebla mental hasta los dolores musculares y problemas respiratorios. Las hipótesis actuales sobre los factores que contribuyen al Long Covid incluyen daño tisular (de los tejidos), reservorios virales, autoinmunidad e inflamación persistente. Pero no existen pruebas diagnósticas ni soluciones terapéuticas para los pacientes afectados.



Según se describe en Science, los investigadores de Zurich siguieron a 39 personas sanas y 113 pacientes con Covid hasta un año después de la confirmación inicial de la infección aguda, para identificar biomarcadores asociados con Long Covid.



A los 6 meses, 40 pacientes presentaban síntomas de Covid prolongado. Se combinaron evaluaciones clínicas repetidas con extracciones de sangre, lo que dio como resultado un total de 268 muestras de sangre.



Midieron 6.500 proteínas en suero y los principales biomarcadores candidatos se identificaron mediante herramientas computacionales y se evaluaron experimentalmente.



“Los pacientes con Covid prolongado mostraron una mayor activación del complemento durante la enfermedad aguda, que también persistió en el seguimiento a los 6 meses. El sistema del complemento es parte del sistema inmunológico innato y contribuye a la inmunidad al atacar patógenos y células dañadas, entre otras funciones”, dice el trabajo de Science.



Curiosamente, los niveles de complemento sanguíneo se normalizaron en los pacientes con Covid prolongado que se recuperaron antes de los 6 meses de seguimiento. El sistema del complemento puede activarse mediante varios desencadenantes, lo que da como resultado la formación del complejo terminal del complemento (TCC).



El sistema del complemento es una red de proteínas que funcionan en cascada, activándose unas a otras para ayudar a reconocer y destruir elementos nocivos. El problema es que, si este mecanismo está desregulado, puede ser dañino para el organismo.



“Este estudio demostró que el sistema del complemento estaba activo en el Covid persistente: cuando los pacientes tienen esta dolencia, también tienen activo este sistema. Y lo que es interesante es que, en el grupo de pacientes con Covid persistente, hubo algunos que tuvieron suerte y se recuperaron. Y en esos casos, el sistema del complemento también volvió a la normalidad”, señaló en el trabajo Onur Boyman, autor del estudio y responsable de Inmunología Clínica y Alergología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zurich.



En conclusión, los investigadores de Suiza dijeron que “los datos sugieren que el Covid prolongado activo va acompañado de una “firma” de proteínas sanguíneas marcada por una mayor activación del complemento y tromboinflamación”. Y finalizaron: “Además de ofrecer una base para nuevas soluciones de diagnóstico, nuestro trabajo brinda apoyo a la investigación clínica sobre moduladores del complemento para pacientes que padecen Long Covid”.