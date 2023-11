Confirmaron la sentencia contra Lotocki y elevaron la condena a 8 años

La justicia condenó a Aníbal Lotocki a la pena de ocho años de prisión y a diez de inhabilitación especial para ejercer la medicina, accesorias legales y al pago de las costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades, cometidos contra Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Graciela Trenchi, se informó hoy oficialmente.



El Tribunal lo había condenado a cuatro años de prisión, pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Lotocki y le duplicó la pena, por lo que ahora deberá cumplir una condena de ocho años y diez de inhabilitación.



Previamente, Lotocki había sido condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por “lesiones leves” de las cuatro pacientes mencionadas, pero ahora lo consideró penalmente responsable de "los delitos de lesiones graves reiteradas", según el fallo al que tuvo acceso esta agencia.



La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional está integrada por los jueces Mario Magariños, Alberto Huarte Petite y Pablo Jantus.



Lotocki no solo está acusado de la muerte del paciente: también fue imputado por la falsificación de registros médicos.



El metacrilato, el material que inyectó Lotocki a sus víctimas, es una clave en la imputación. “Por último, no puede pasarse por alto que Lotocki intervino quirúrgicamente a Pamela Sosa el 26 de noviembre de 2008, a Silvina Luna los días 3 de octubre de 2011 y 23 de noviembre de 2011, a Estefanía Xipolitakis el 20 de marzo de 2014 y a Gabriela Trenchi el 7 de agosto de 2015, y que todas ellas acusaron haber sufrido gravísimos padecimientos con puntos en común luego de las intervenciones”, afirmaron los camaristas.



“Conforme dicha cronología (si bien se volverá sobre el punto al analizarse la imputación subjetiva de los hechos atribuidos), cabe adelantar que no puede sino llamar la atención que durante tan considerable período, el imputado haya continuado realizando la misma intervención en las pacientes a pesar de advertir que el uso de ese material, del modo en que se empleó, generaba efectos perniciosos, de los cuales fue puesto en conocimiento, de manera sucesiva, por cada una de las víctimas”, continuaron, en un extenso fallo de 143 páginas. Es decir, a pesar de que se sabían los daños, Lotocki eligió continuar operando.



El 9 de febrero de 2022, Lotocki fue condenado a 4 años de prisión por el delito de lesiones graves contra las cuatro mujeres. En esa oportunidad, el juez Carlos Rengel, además, lo inhabilitó para ejercer la medicina por 5 años. Sin embargo, ni la prisión ni la prohibición se hicieron efectivas porque la sentencia no estaba firme.



Ahora, ambos plazos se duplicaron. Sin embargo, la muerte de Luna, causada por las lesiones provocadas por la sustancia inyectada por Lotocki, sigue sin ser considerada un homicidio.