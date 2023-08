Destrozaron e incendiaron una capilla en el sur entrerriano

“Entraron a hacer daño. No se robaron nada”, describió el padre Carlos Stadler, cura párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro de Larroque que tiene bajo su jurisdicción la capilla de la Virgen Nuestra Señora del Valle de Pehuajó Sud luego de realizar un recorrido por su interior y constatar el hecho vandálico.Un grupo de desconocidos ingresó en horas de la madrugada de este miércoles a la capilla ubicada al lado del arroyo Pehuajó Sud, sobre el kilómetro 48 de la ruta provincial 16, y prendió fuego el mobiliario de la parte posterior. Se trata de banquetas, tablones, altar móvil y una repisa de madera, afectando parte de la pared trasera. Eso dañó una imagen de la Virgen de Loreto que fue donada por el creador de la capilla Mc Duoglas.“No entraron a robar porque movieron un sagrario de bronce y no se lo llevaron. Solo hicieron daño, quemando una bandera y toda la iglesia quedó gris teñido por el humo. Además fueron preparados porque llevaron un bidón con combustible” destacó el sacerdote aLa denuncia se radicó en la Sub comisaría Pehuajo y la comisaría de Larroque.Según indicó el Padre, “abrieron la puerta tras forzarla con una barreta y prendieron fuego un altar móvil, además de banquitos y tablones, quemaron símbolos religiosos, y una imagen de Nuestra Señora de Loreto, se quemó toda la estantería y la imagen se mantuvo. También prendieron fuego una bandera de Argentina y vandalizaron los restos del teniente Carlos Mac Dougall, promotor de la construcción de la capilla”.“Me avisaron los vecinos por algo que había pasado en la Capilla, rompieron el candado de la puerta con una barreta y las otras seguridades que tiene adentro la capilla. Prendieron fuego un altar móvil y también una serie de banquitos y tablones. Hicieron destrozos en la pared, quemaron cosas religiosas, porque no hay nada de valor que alguno pudiera suponer que tenemos”, relató y aseguró además que las personas que hicieron estos destrozos no robaron ningún objeto del lugar.“Tenemos una imagen de Nuestra Señora de Loreto, una imagen hermosa de madera, y se quemó toda la estantería donde ella estaba, que era de madera también. La imagen gracias a Dios está bien, habrá que sacarle mucho tizne”, dijo.Stadler señaló aque el daño a la capilla “es impensado para mí, no tiene sentido” y analizó que el hecho fue orientado solo a un ataque correspondiente a “cuestiones netamente espirituales, porque todas las cosas que quisieron romper están puestas en el orden de lo espiritual. Incluso trasladaron un Sagrario, pensando que quizás ahí teníamos la reserva eucarística, pero no robaron nada”, afirmó.