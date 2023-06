Entrerriana con discapacidad visual es destacada deportista y bombera voluntaria

La joven entrerriana Trinidad Cóppola Molina cursa la carrera de Educación Física en Gualeguay y no para de afrontar desafíos. Con 21 años, ya. “Mi discapacidad visual me permite hacer muchas cosas”, cuenta.“Pertenecer al cuerpo de Bomberos no significa solamente ir a apagar un fuego, hay muchas cosas que se pueden hacer, como las comunicaciones con quienes están trabajando con el fuego por ejemplo”, relata y recuerda que la creación del primer cuerpo de Bomberos en la localidad de Médanos, en el departamento Islas del Ibicuy, surgió a partir de un incendio en una estancia donde fueron varios vecinos a colaborar mientras llegaban las unidades de Ceibas y Gualeguay.“Hubo una reunión después, donde se habló de la posibilidad de crear un cuartel en Médanos y ahí fue donde yo pregunté si podía ser bombera. Sin dudarlo me contestaron que sí y bueno”, dijo la joven.Desde el jardín hasta la escuela secundaria Trinidad vivió en Médanos. “Despuéspara participar del mundial representando a Argentina” cuenta entusiasmada y agrega que ya ganó medallas de oro, plata y bronce en otros mundiales en Brasil, Suiza y Perú.“Estoy muy contenta porquepara poder correr en la pista y avanzar más rápido, en Argentina son muy caras, cuestan aproximadamente entre 100 y 200 dólares. El mundial comienza el 3 de julio y la idea es juntar la plata y comprarlas allá para que salga más barato, traeré la boleta a la vuelta para mostrar a las personas que me puedan ayudar con lo que cada una pueda”, dice en“En cuanto al apoyo que recibo, a nivel nacional nos pagan la medalla y de Entre Ríos una beca una vez al año, pero tenemos muchos gastos, la suplementación, la ropa y el calzado, pero bueno de a poquito se llega a la meta”, relata la joven que agradece también a su entrenador por acompañarla siempre y a los Bomberos de Ceibas (Paredes y Rodríguez) por el apoyo y la capacitaciónQuienes deseen colaborar pueden hacerlo en la siguiente cuenta0110287330028774876383 alias TACO.LODO.OSLOCóppola Molina Rosario