Se caería hipótesis de un cuarto auto involucrado en accidente en Panamericana

Este martes brindó su testimonio un nuevo testigo del accidente fatal en la autopista Panamericana del pasado domingo, a raíz del cual perdieron la vida una mujer de 44 años y su hija de 10. Según le revelaron fuentes de la investigación a, el nuevo testimonio no concuerda con el del conductor del Peugeot 206 que inició el choque en cadena, quien afirmaba que su vehículo había sido tocado por un cuarto vehículo.El impactante siniestro también dejó internado a un menor de 17 años, que viajaba de acompañante en el 206. El parte médico de este martes indicó que permanece sedado y a la espera de una cirugía, ya que se fracturó la cadera.La colisión múltiple se dio en el kilómetro 15 del Acceso Norte, a la altura de la localidad de Olivos, partido de Vicente López, sobre la mano que va hacia la provincia de Buenos Aires. Las fuentes municipales consultadas por este medio precisaron que el choque se produjo en la intersección de la autopista Panamericana y la calle Pelliza, cerca de las 21 del domingo.Gastón Larramendi, fiscal de la UFI Descentralizada Vicente López Oeste del Departamento Judicial San Isidro, quedó a cargo de la investigación y ya este lunes había adelantado que se trata de un hecho “muy confuso”.Sin embargo, el nuevo testigo, y a la espera de nuevas imágenes de cámaras viales, dejó un manto de dudas sobre esa primera versión, ya que, según lo que afirmó ver, no hubo ningún vehículo que le hiciera perder el control al Peugeot.“La carga que el camión llevaba en la parte trasera, siguiendo el movimiento del mismo y a raíz de lo brusco de la maniobra, pega contra el guardarraíl y ahí es donde se desprende el container que termina cayendo sobre otro Toyota Corolla -que circulaba en sentido a CABA-, que es el que lamentablemente tiene las personas fallecidas. Circulaban tres personas: la conductora, de 44 años, y su hija de 10 años, que son los dos fallecidos, y un nene de 12 años que viajaba en el asiento trasero”, detalló el desenlace fatal el fiscal.Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, las víctimas fatales fueron identificadas como Sol Quirno, la conductora del Toyota Corolla aplastado por el contenedor, y su hija Camila Centeno, quien viajaba en el asiento trasero del vehículo, justo detrás de su madre. El otro hijo de la conductora fue dado de alta este lunes.La forma en la que estaba asegurado el container que termina matando a madre e hija era uno de los temas a determinar para conocer las responsabilidades del camionero en la tragedia. “El contenedor estaba vacío, quizá distinto hubiera sido todo si estaba con carga, ya que el peso podría haber impedido que se desplace o no y todo hubiera sido peor...”, detallaron las fuentes del caso consultadas por este medio.Uno de los problemas que afrontan los investigadores es que, en ese tramo, “las cámaras de seguridad de la autovía funcionaban, pero apuntaban para otro lado”.“Hay quienes dicen que ese auto venía corriendo picadas, por lo que la Policía Bonaerense está buscando en las cámaras de la autopista imágenes de otra zona, previas al accidente, en el que se pueda sacar algún indicio de ello. También se pidió al 911 y al 109 si hay denuncias sobre un coche que fuera a alta velocidad por la traza”, indicaron las fuentes del caso.miliano M., de 17 años, que tiene una fractura en la pierna y contusión en la cabeza; y Santiago A., también de 17 años y con fracturas múltiples, eran quienes iban en el Toyota Corolla chocado por el camión. El menor que manejaba tenía registro.En tanto, Abril Carrizo, de 26 y con fracturas múltiples; una amiga suya y el novio de esa joven ya fueron dados de alta y estaban en el Peugeot 206. El conductor del camión, Diego Fernando Iturrate, de 48 años y fractura en el brazo, también dejó el hospital.El camionero, por su parte, sufrió una fractura en el brazo izquierdo “por la maniobra que quiso realizar”, según precisó el fiscal Larramendi, y también fue hospitalizado. “El chofer del camión está bien, fuera de peligro, y ya fue dado de alta, al igual que los ocupantes del Peugeot 206″, detalló.En diálogo con este medio,