Mesa contra el Hambre pide implementación de ley de emergencia alimentaria

El proyecto que declara la Emergencia Alimentaria en Entre Ríos, impulsado por el Gobierno de Rogelio Frigerio, fue aprobado por todos los bloques de la Cámara de Diputados el miércoles pasado y por el Senado el 18 de abril. La ley fue promulgada en el Boletín Oficial Nº 27.841, publicado el lunes 29 de ese mes. Sin embargo, desde la Mesa contra el Hambre solicitan que comience a implementarse para brindar respuestas a los barrios.Belén Cislaghi, una de las integrantes de las organizaciones que nuclea la Mesa contra el Hambre, dialogó cony explicó: “. Hay un factor importante que tiene que ver con las definiciones políticas de estigmatización de este sector. Digo esto porque hay una amplitud en la definición de congelar el ex Potenciar Trabajo que impacta directamente en el bolsillo de las clases populares. Hay una clara definición de quitar la Ley Ramona, que permitía visibilizar y remunerar el trabajo de cientos de trabajadoras y trabajadores de los espacios comunitarios”.“Pensar en una realidad tan compleja como es el hambre es reconocer a los trabajadores y trabajadoras que dan respuesta a la no respuesta del Estado que están continuamente sosteniendo esta problemática social que tiene que organizarse y tiene que tener una clara decisión política del Estado de resolverlo. Desde el 25 del mes pasado que nosotros logramos con la Mesa del Hambre impulsar junto con varios bloques de diputados esta ley de emergencia alimentaria que salió, pero que hoy no se ejecuta”, amplió.Por otro lado, hizo hincapié en el desconocimiento de las causas de por qué no está implementada la ley de emergencia sanitaria: “Primero en la discusión y la mesa de diálogo hoy no sabemos si está reglamentada, si es por falta de compras, por falta de decisión política y eso también genera incertidumbre en cuándo van a llegar los alimentos. Hemos tenido varias jornadas que visibilizan nuevamente la decisión de no entregar los alimentos estando un papel que les avala la posibilidad de acelerar el proceso administrativo, que era la discusión central que había como problema en la provincia para realizar la compra de los alimentos”.También Cislaghi confirmó que continúan en diálogo con los responsables del área: “Venimos dialogando con Ricardo Vales, que nos aseguró en la última jornada que esto se iba a solucionar como últimatum hoy y hasta ahora nuestros espacios no han tenido respuestas”.“Con la solidaridad de la gente, no alcanza. Con esa solidaridad y la comunidad organizada es la que está conteniendo la realidad. Hay una decisión política de no entregar alimentos. No ha llegado un paquete de arroz a nuestros espacios por parte del gobierno provincial y nacional. En la provincia tenemos una herramienta jurídica que le permite al Estado implementar estas compras y no lo está realizando”, aseguró.Por último, se redactó un documento que irá a Gobernación con objetivos firmes: “La audiencia con el gobernador Frigerio es por dos puntos. Primero por la compra de alimentos y la necesidad de que puedan concretar la distribución y que planteen cómo se va a ejecutar realmente la implementación en nuestros espacios comunitarios, en nuestros comedores y merenderos. Como segundo punto central, la convocatoria a la mesa de diálogo, que también está prevista en la ley y fue impulsada como discusión desde la Mesa contra el Hambre porque entendemos en la necesidad de la multiplicidad de voces. Para discutir la política alimentaria, tienen que estar los actores involucrados que laburamos en el territorio”.