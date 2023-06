Colectivos: UTA anunció que hará paro el martes si no hay acuerdo salarial

En el encuentro, llevado a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo, el sindicato que encabeza Roberto Fernández reiteró su pedido de recomposición salarial y adelantó que si no hay novedades positivas en ese sentido en la próxima audiencia- fijada para el lunes 12- implementará una medida de fuerza al día siguiente que afectará a las unidades que recorren el país.



“En atención a la negativa a acordar los salarios para el personal representado, y tal como lo hemos expresado en audiencias anteriores, no podemos ni vamos a permitir que el transcurso del tiempo afecte los bolsillos de los trabajadores”, indicaron desde la UTA.



La convocatoria será a partir de las 00 horas del martes 13, ya que es en ese horario cuando finaliza la prórroga de la conciliación obligatoria que debe acatar la entidad gremial y quedaría habilitada así para iniciar acciones de protesta.



El requerimiento sindical apunta a elevar el básico retroactivo a abril a un valor de $262.00, además de una suma de $32.000; en mayo, un básico conformado de $284.000 y junio $320.000; en el mismo porcentaje los viáticos para esos meses.



Para la segunda mitad del año, aspiran a que en julio ascienda a $348.800, en agosto a $380.192 y, en septiembre, de $414.409.



La situación conflictiva entre la UTA y las empresas viene de larga data y, frente a una serie de extensas negociaciones que no llegaron a buen término, la UTA advirtió que haría un cese de actividades. Ante eso, Trabajo dictó la conciliación el 18 de mayo y la extendió luego por diez días más, un plazo que finaliza el próximo lunes. (Fuente: La Nacion)