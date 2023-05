El enojo de los hinchas de Patronato tras el partido contra Olimpia

Patronato perdió 2 a 0 ante Olimpia en el estadio Brigadier López de Santa Fe, por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Libertadores.Tras el partido, los hinchas del Rojinegro manifestaron su enojo por el desempeño del equipo y también porque el encuentro no pudo jugarse en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.“Estamos enojados, muy mal, hay que cambiar todo”, dijo aun hincha.Otro fanático opinó que “sinceramente le falta poner lo que hay que poner a los jugadores. Es lamentable”, mientras que otro pidió: “al presidente del club le pedimos que se vaya. Al técnico Walter Otta le pedimos autocrítica. Si le van a dar prioridad a la Copa Libertadores tienen que intentar dar dos pases seguidos, sino que no jueguen. Patronato está siempre por encima de todo”.Otro hincha dijo que “tienen que pegarle al arco. No puede ser que solo vayan hasta el centro y tiren córner”.“Los jugadores no se merecen tener puestos estos colores”, agregó otro hincha.