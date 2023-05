Encontraron chats comprometedores en el celular de Marcelo Corazza

Marcelo Corazza está procesado por corrupción de menores y, si bien tiene dictada una falta de mérito como integrante de una asociación ilícita dedicada a abusar chicos, se espera que en los próximos días se expida la Cámara de Apelaciones sobre su futuro: es que el fiscal Patricio Lugones apeló la liberación. En paralelo, al despacho del funcionario judicial llegó la pericia al celular del ex Gran Hermano y, en base al material encontrado, solicitó formalmente que se amplíe la investigación.



Son horas cruciales para el productor del TV. La próxima semana podría recibir la decisión de los jueces del tribunal superior, quienes deberán decir si mantienen la falta de mérito para Corzza y, sobre todo, si el ex ganador de Gran Hermano vuelve a prisión o sigue en libertad.



Pero mientras eso sucede, la decisión de las últimas horas del fiscal Lugones de ampliar la investigación es un duro revés. El requerimiento ocurrió el 18 de mayo pasado, luego de que se hiciera de la pericia al teléfono del productor.



¿Qué había en el celular de Corazza?

En principio, chats, fotos y videos que serían comprometedores. Según las fuentes consultadas, el funcionario judicial necesita dilucidar si los involucrados en esas conversaciones eran mayores o menores al momento de intercambio: específicamente, son dos y las charlas que tenían eran de alto contenido sexual.



Pero hay más. También busca determinar el fiscal si el material audiovisual que recibió ex Gran Hermano fue a cambio de dinero, en base a lo que difundió este miércoles Telenoche.



La causa que lleva adelante el juez Javier Sánchez Sarmiento -quien ya rechazó el pedido de la defensa del productor para que la causa sea cerrada por prescripción- llevó a que Corazza fuera detenido junto a otras tres personas (Francisco Angelotti, Andrés Charpenet e Ignacio Mermet) el 22 de marzo pasado, acusado de formar parte de una banda que captaba menores de entre 10 y 18 años para luego obligarlos a tener sexo con adultos.



Puntualmente, al ex ganador de Gran Hermano se le imputó un hecho de 2001 ocurrido dentro de su auto en Costanera Sur.



La víctima, que por ese entonces tenía unos 12 años, contó que el ex ganador de GH lo subió a su vehículo, lo llevó a Costanera Sur y se exhibió obscenamente frente a él. También hubo otro joven de la misma edad, que presenció la previa al hecho, y señaló a Corazza.



Algunas semanas después de la detención, el juez decidió liberarlo por considerar que no había riesgos procesales. Además, le dicto la falta de mérito como integrante de la banda, pero lo procesó por el aberrante hecho de 2001.



Luego de esto, los defensores de Corazza, Gustavo Adolfo Posleman y Horacio Raúl Semin, presentaron el pedido de prescripción. Otro de los imputados, Mermet, solicitó lo mismo. El primero en rechazar esa petición y la falta de mérito fue el fiscal Patricio Lugones.



El magistrado, por su parte, rechazó la solicitud de prescripción. “No puede afirmarse de ninguna manera que los hechos que involucran a las infancias no tengan hoy relevancia en la sociedad, que demanda una respuesta de justicia por parte de los órganos del Estado. La conducta de los aquí damnificados de acudir a las autoridades para dar noticia de los ilícitos echa por tierra esta teoría”, rezó el juez en su decisión.