Gripe aviar en Racedo: esperan resultados de hisopados y enviaron más muestras

Política Salud controla a personas que se contactaron con aves afectadas con gripe aviar

En el centro de operaciones que Senasa montó en la sede de la asociación civil “Crespo capital de la avicultura” -a 12 kilómetros del foco de gripe aviar detectado en General Racedo- se mantienen a la espera de los resultados de las muestras de hisopados que se tomaron ayer en ocho granjas y, este lunes, despacharon otras 12 hacia Buenos Aires para su análisis.“Agentes del Senasa de otros departamentos tomaron muestras de hisopados y a las 13 salieron rumbo a Buenos Aires; esos trabajadores, cuando regresan a sus lugares de origen, deben estar aislados durante 48 horas. No somos tantos, pero así tratamos de no contaminar, que es lo más importante”, explicó ael coordinador de Sanidad Animal del Senasa en Entre Ríos, Cristian Gómez. “Y vamos adelantadísimos en relación a otros brotes registrados en otras provincias”, ponderó al resaltar el trabajo coordinado entre productores avícolas y los integrantes de la Cámara de Avicultores.“Personal del Senasa tomó muestras el mismo día en el que el productor avícola informó del brote -el jueves- y el domingo se comenzó con el sacrifico de las 13 mil aves, además de la limpieza y desinfección de la granja y las fosas”, explicó Gómez. Y confirmó que este lunes es el `día cero´, es decir, que “se deben esperar dos ciclos del virus (28 días) para asegurar que no hay Influenza Aviar en esa granja”.En la oportunidad, el funcionario del Senasa repasó que, “desde 2017, se trabaja con los avicultores porque este virus venía desde Estados Unidos a través de las aves migratorias”. “A esa fase silvestre no la podemos controlar porque el ave viene a un lugar donde hay lagunas y arroyos, donde toma contacto con las aves traspatio (las gallinas de corral), que son las que no queríamos que tomen contacto con las aves comerciales en los galpones, por eso recomendaba colocar la malla anti-pájaro, el cerco delimitado y que esté limpio -sin encharcamientos- para que no bajen las aves”, especificó al confirmar que alguno de estos protocolos falló en la granja avícola en la que se detectó el caso positivo de Influenza Aviar.“Uno no puede entrar y salir a las granjas con las mismas ropas y calzado, ni con la misma camioneta; es tanta la densidad de aves que cualquier paso de un lugar a otro hace que uno lleve contaminantes”, alertó al insistir: “Pedimos a los avicultores que respeten las medidas de bioseguridad”.“Se trabaja para erradicar el foco y se toman muestreos granja por granja en los diez kilómetros a la redonda” de donde se detectó el brote de gripe aviar. “Hay personal haciendo rastrillajes en los campos para controlar las condiciones de las gallinas y se controla que los dueños de las aves estén inscriptos en el Registro Nacional del Productor Agropecuario (RenPA)”, explicó.“No queremos que se pare la comercialización”, sentenció el coordinador de Sanidad Animal del Senasa en Entre Ríos. “Si el productor tiene que comercializar huevo, que pueda hacerlo, para lo que se planifica, los análisis se hacen antes porque el objetivo es que no se tire ni un maple de huevo”, prometió.