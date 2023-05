Salud controla a personas que se contactaron con aves afectadas con gripe aviar

Seguimiento

Recomendaciones para la población:

Tras confirmarse el primer caso de Gripe Aviar en General Racedo y en concordancia con los protocolos sanitarios que establecen los acuerdos internacionales, el Ministerio de Salud de Entre Ríos.Ante la confirmación de un caso de gripe aviar (virus H5N1) en General Racedo, el Ministerio de Salud completó la primera parte del bloqueo en la localidad, y este lunes procederá a la desinfección del lugar. A su vez, se continuará con la evaluación en las granjas vecinas.. La mayoría de las infecciones por gripe aviar han ocurrido luego de un contacto cercano, prolongado y sin protección de individuos con aves infectadas o superficies contaminadas. A la fecha, no hay evidencia de transmisión sostenida de persona a persona del virus.En ese sentido, la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia desarrolla acciones tendientes a contribuir con el abordaje de la situación,Asimismo, Senasa comunicará a la cartera sanitaria el resultado de los estudios de los demás establecimientos para luego evaluar si es necesario expandir el radio del bloqueo.-Evitar el contacto con aves enfermas o muertas.-No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.-Cualquier persona que encuentre un ave silvestre o doméstica enferma o muerta, deberá ponerse en contacto con las autoridades del Senasa inmediatamente.-No consumir aves que muestren signos de enfermedad o que han muerto inesperadamente.-Seguir las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas: lavado de manos frecuente con agua y jabón, cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar; lavarse las manos frecuentemente, no compartir cubiertos ni vasos, limpiar las superficies que entran en contacto con personas enfermas con agua y detergente o jabón, o alcohol al 70%, ventilar los ambientes, no acudir a actividades laborales o educativas mientras está enfermo.