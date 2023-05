Hay 1.300.000 gallinas en zona de granja donde se registró caso de Gripe Aviar

Sociedad Senasa confirmó el primer caso de gripe aviar en Entre Ríos

¿Cómo se realiza el control a las aves?

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó este viernes que el Laboratorio Nacional diagnosticó un caso positivo a influenza aviar (IA) H5, en una granja comercial de la provincia de, más precisamente en la localidad, departamento Diamante.dialogó con Jorge Venturino, veterinario especialista en avicultura y docente de la UNER quien indicó:Ante la confirmación del primer caso,, explicó el veterinario y sumó: “Tenemos que extremar todas las medidas de seguridad para que no se difunda y para que no entre en el resto de las granjas”.Tal como lo explicó el veterinario a: “En primer lugar, lo que hace SENASA en la zona del foco y vigilancia, se empieza a sacar muestras directamente sobre las aves con hisopos (como en el covid), con hisopos craquéales y nasales, luego, las muestras se manda a analizar por PCR para ver si hay presencia viral”.“El hallazgo de material genético indica que hay presencia del virus porque este virus es exótico, es la primera vez que está en el pías y no hay vacunas aprobadas en Argentina”, expresó.En cuanto a las alertas que tiene que tener en cuenta los avicultores, Venturino comentó que “si bien se han hecho campañas de comunicación y concientización es muy importante que ahora estén más atentos que nunca, sobre todo, observando el comportamiento de sus aves”.Dentro de los comportamientos, se menciona elPara concluir Venturino, informó que “hoy tenemos la novedad de que el virus ha entrado en Paraguay, en aves caseras y el lunes tuvimos la novedad de que el virus fue detectado por primera vez en Brasil en aves silvestres costeras, en el estado de Espíritu Santo al norte de Río de Janeiro, ósea que ya podemos decir que el virus se encuentra en todos los países de Latinoamérica y ha mostrado un poder de difusión muy grande”.