Rechazaron pedido de prescripción y Marcelo Corazza podría volver a prisión

El juez Javier Sánchez Sarmiento rechazó el pedido de Marcelo Corazza de prescripción por el paso del tiempo en la causa en la que está acusado de haber corrompido a un chico y en la que se investiga a una organización dedicada a la captación y el abuso sexual de menores, indicaron fuentes del caso a Infobae. Al mismo tiempo, contra el ex Gran Hermano, que intentó una estrategia similar a la de Jey Mamon, pesa un pedido de inmediata detención del fiscal Patricio Lugones, luego de ser procesado sin prisión preventiva y embargado por dos millones de pesos.



Corazza está en libertad. Así lo dispuso el juez Sánchez Sarmiento hace algunas semanas. Para el magistrado, no existen pruebas contundentes que indiquen que el productor televisivo formaba parte de la asociación ilícita que explotaba menores y tiene a otros tres sospechosos presos en el penal de Ezeiza. Para el fiscal Lugones si, por eso apeló a la Cámara que deberá decidir en algunos días.





En tanto, en el pedido de prescripción, que acompañó otro de los imputados, Ignacio Mermet, la defensa de Corazza había argumentado que el abuso, “supuestamente ocurrido en el año 2001″, y “por imperio del principio de legalidad, surge a simple vista que la acción penal en punto al hecho reprochado se encuentra manifiesta y evidentemente extinguida por prescripción”.



La víctima, que por ese entonces tenía unos 12 años, contó que el ex ganador de GH lo subió a su vehículo, lo llevó a Costanera Sur y se exhibió obscenamente frente a él. También hubo otro joven de la misma edad, que presenció la previa al hecho, y señaló a Corazza.



En el documento, Sarmiento tuvo en consideración la oposición del fiscal, que alegó que “independientemente del momento que hayan tenido inicio los abusos denunciados”, la investigación determinó que la asociación ilícita en la que está involucrado Corazza “engloba a las distintas conductas acreditadas, perpetrados desde el año 1999 hasta la actualidad”.



“Así, planteada la cuestión, la vigencia de la acción penal en razón de la calificación legal otorgada a la conducta ilícita, signada por la categoría de delito continuo y permanente, no suscita debate alguno sobre su subsistencia”, determinó el juez. Por último, Sarmiento dejó abierta la posibilidad de que, en caso de que se dé paso en el proceso a la prescripción, las víctimas puedan acceder a un “juicio de la verdad”.



“Dado la naturaleza, características y particularidades de los hechos denunciados que habrían importado una grave afectación a los derechos de los damnificados durante su minoría de edad y cuya extensión de daños y consecuencias repercute hasta la actualidad en su adultez, imponen la obligación convencional del Estado de dar respuesta y especial protección, amén que no pueda perseguir y castigarse por tales crimines a sus responsables”, escribió en el dictamen el juez. Al mismo tiempo, Sarmiento rechazó el pedido de nulidad que habían presentado los abogado del ganador del reality.



El 16 de marzo, Corazza, Francisco Angelotti, Andrés Charpenet e Ignacio Mermet fueron detenidos tras una denuncia realizada en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).



El 3 de abril pasado, el juez Sarmiento procesó al ex Gran Hermano por considerarlo autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de 13 años en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas, pero determinó que el ex productor sea liberado.



El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°26 apeló esa decisión y pidió que vuelva a ser arrestado, al igual que el resto de los implicados. Lugones señaló que la prisión preventiva es “la única manera de asegurar la sujeción a derecho” de Corazza y consideró “insuficientes” la prohibición de salida del país y las obligaciones que le impuso el juez para que se presente periódicamente en juzgado. (Infobae)