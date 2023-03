Acuerdos de IOSPER con odontólogos: “Se están dando los primeros resultados”

El caso de Paraná

Institucionales IOSPER firmó nuevos convenios con Círculos Odontológicos

Las denuncias por cobros indebidos

Institucionales Afiliados de IOSPER en Colón recibirán atención odontológica

El IOSPER logró llegar a un acuerdo con la firma de convenios en Colón, Gualeguaychú y Gualeguay para comenzar a iniciar el proceso de restitución del servicio de odontología para los afiliados. Elonce consiguió la palabra del titular del directorio de la obra social, Fernando Cañete, quien destacó: “Se están dando los primeros resultados”.Sobre los pormenores del acuerdo, aseguró qué permitió dar lugar al acuerdo: “Hemos podido avanzar en principio después de la aplicación del decreto 3/22 del gobernador de la provincia de Entre Ríos, donde desestima la resolución que había determinado el Colegio de Odontólogos de la provincia de Entre Ríos la declara nula”.A raíz, de ello, indicó: “Nos habilita a nosotros a poder conversar con todos los Círculos Odontológicos. Conversamos con todos, se les envió nota inclusive con los valores arancelarios que IOSPER estaba ofreciendo y de todas esas conversaciones lo primero que ha ocurrido es la firma de convenio por odontólogos individuales.Asimismo, hizo hincapié en los nuevos acuerdos con tres departamentos entrerrianos:, un reclamo permanente de nuestros afiliados que hemos trabajado muchos para tratar de darle respuestas y recién en estos momentos se están dando los primeros resultados”.Sobre las consecuencias de no tener el servicio, Cañete sostuvo: “No solamente lo que el afiliado tiene que pagar, sino que cuando no tiene los recursos lo que hace es cargar en el sistema público la atención y, hoy por hoy, debemos hacer todos los esfuerzos para que esto no ocurra. Lo que hemos hechos es estar dando los primeros resultados. Esperemos que con las conversaciones que estamos llevando adelante con los otros círculos, podamos tener el mismo resultado”.Por otro lado, admitió que hay conversaciones con Paraná:También ejemplificó cómo trabaja el IOSPER para ganarle a la economía: “Esta es la demostración que tiene IOSPER para con los profesionales para decirles que estamos por encima de la inflación. Estamos tratando de atender la demanda que hacen ellos respecto a que algunos expresan que los honorarios están bajos. Lo hicimos con una inflación del 96%, donde IOSPER otorgó 143% de aumento”.Cañete sostuvo que en el IOSPER “estamos muy bien equilibrados económica y financieramente. Esto habilita que absolutamente ningún profesional de ninguna categoría debe cobrarle al afiliado de la obra social un valor por fuera de lo que tenemos convenido porque estamos pagando en tiempo y forma y estamos pagando muy buenos honorarios. No hay ningún elemento que indique que se le debe cobrar por fuera a los prestadores. Esa discusión y la pelea la tenemos nosotros en las reuniones constantemente con los prestadores”.