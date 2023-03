Comerciantes de Gualeguaychú reclamaron mayor seguridad

Este último lunes se llevó a cabo un encuentro entre los integrantes de la Comisión Directiva del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI) y la Policía local, en el mismo estuvieron presentes comerciantes y representantes del Consejo de Seguridad.



La reunión, solicitada y gestionada por el CDCI, fue de vital importancia ya que se planteó la necesidad de mayor seguridad para los comercios locales ante la creciente ola de robos y hechos vandálicos de las que han sido objeto diversos negocios de la ciudad. Si bien los robos no son novedad en el ámbito, se ha acrecentado el número de casos en las últimas semanas tanto en los barrios como en el centro gualeguaychuense.



La entidad expuso su preocupación a las autoridades policiales, que estuvieron representadas por el subjefe de la Jefatura local, Luis Báez y el jefe de la División Operaciones y Seguridad, Osvaldo Adolf.



Comerciantes víctimas de robo y otros preocupados por la inseguridad actual expusieron también sus inquietudes y contaron sobre los hechos vividos planteando la necesidad urgente de contar con más control y resguardo.



“Nos encontramos con una triste realidad, si bien siempre decimos que lo primordial es la prevención, es un problema de presupuesto tanto de Policía local como de la Justicia porque hay determinadas acciones que están prometidas por el Gobierno provincial pero no se llevan a cabo; porque si vemos alguna inacción o algún error por parte de las Fuerzas o en la Justicia, el problema de fondo viene porque las autoridades provinciales no dotan de presupuesto necesarios para que las instituciones puedan funcionar. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que demore tanto en librar una orden de allanamiento para un lugar donde la gente manifiesta que está el botín de un robo, que es un secreto a voces? Esto pasa por una cuestión, como tema central, de presupuesto y luego por una decisión política de involucrarse más en la Seguridad”, expresó el presidente del CDCI, Adolfo Solari.



Y agregó: “Tenemos mucho para trabajar, proyectos para elevar a todos los encargados de Seguridad, en todas las esferas. Le expresamos esto a la Policía y ellos nos manifiestan que no hay presupuesto, que falta personal, faltan móviles; de todas maneras, solicitamos reforzar la presencia en la ciudad”.



“Si hemos duplicado la población en 20 años, se cae de maduro que debería duplicarse el personal de Seguridad”, culminó Solari.