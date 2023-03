Madres y Padres del Dolor exigen la reglamentación de la Ley Felipe

En noviembre del año pasado, la Legislatura entrerriana sancionó la denominada Ley Felipe que establece un sistema de acompañamiento a las familias que deben asumir gastos paralelos a los tratamientos oncológicos que reciben sus hijos afectados con cáncer.Pero para que se aplique, se necesita que la norma esté reglamentada por el Ministerio de Salud de la Provincia, algo que aún no ha ocurrido.“La necesitamos ya”, dijo Danilo Bertoni, padre de Felipe, un chico que falleció por esta enfermedad y cuyo nombre se transformó en bandera de la causa.“Es impresionante la cantidad de casos de cáncer infantil que hay en la provincia. Estamos en diálogo con padres de diferentes lugares”, agregó. Luego relató que ante la ausencia del Estado por falta de ejecución de la Ley Felipe, muchos padres se comunican con él para pedir asistencia. “La semana pasada me llamó un padre de Bovril muy desesperado contando lo que estaba atravesando. Pudimos movilizarnos y darles ayuda en el momento”, relató a El Argentino.“Ya ni sé cómo consiguen mi número, y no me importa. Como parte de “Madres y Padres del Dolor”, buscamos como ayudar y solucionar el problema.Fuentes del Ministerio de Salud indicaron al sitio APF que si bien no hay avances con la reglamentación de la Ley Felipe las áreas involucradas habrían comenzado a analizar el tema.