Impresionante video: gran cantidad de yacarés huyendo del fuego hacia el río

Tremendas imágenes

Imagen aérea del Rio #Corrientes. En la imagen podemos ver miles de ejemplares de Yacare entre otras especies que se refugian de la sequía en lo poco que queda de caudal en este río. El impacto de la sequía y los incendios en la provincia no dan tregua. pic.twitter.com/Jdv6KxfUY2 — LuisMartínez Ambientalista (@AMBLUISM) March 1, 2023

"La sequía es histórica"

La situación en la provincia de Corrientes por la falta de lluvias es desesperante. La sequía provocó que algunos pastizales comenzaran a incendiarse y los yacarés que habitan esos lugares tuvieran que huir hacia un río con poco caudal de agua para no ser alcanzados por el fuego.El ambientalista local Luis Martínez difundió en su cuenta de Twitter las imágenes del grupo de reptiles huyendo rápidamente hacia el agua, mientras que en el fondo del pastizal se puede observar el humo de un foco ígneo.El registro audiovisual fue tomado desde el aire sobre el río Corriente, un caudal de agua que hace poco fue noticia en la provincia por estar perdiendo su abundancia."En la imagen podemos ver miles de ejemplares de yacarés entre otras especies que se refugian de la sequía", describió el ambientalista Luis Martínez y agregó "en lo poco que queda de caudal en este río", agregó."El impacto de la sequía y los incendios en la provincia no dan tregua", cerró el joven.Cabe destacar que el COE informó hoy la existencia de 17 focos ígneos en toda la provincia de Corrientes.Alejandra Boloqui, presidenta de la Cámara de Turismo de Corriente e integrante de la Fundación Cambyretá para la Naturaleza habló semanas atrás con Radio Mitre y explicó la gravedad de la falta de lluvias. "La sequía es histórica. Hay videos de animales que son impresionantes. Más del 50% del territorio del país está afectado por la sequía. En Corrientes, los incendios y el calor acorralan a los animales", dijo.Boloqui señaló que lo habitual es que estos animales se trasladen buscando agua. Sin embargo, algunos no pueden hacerlo por su condición física: “El yacaré es de sangre fría y solo puede trasladarse de noche para no sufrir el calor”.