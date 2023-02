El líquido negro “nos arruinó la costa”, dijo el intendente de Pueblo Brugo

La cooperativa “La Ganadera General Ramírez Ltda" arrojó un líquido oscuro e indeterminado al lecho del río lo que ha generado un grave hecho de contaminación, en la zona de la localidad de Pueblo Brugo. El derrame ocurrió en el puerto barcacero, de la localidad que está ubicada a unos 70 kilómetros de Paraná por la Ruta Nacional Nº 12.Producto de este incidente,se comunicó con el intendente de la ciudad, Martín Ruíz, quien reveló cómo se dieron cuenta del hecho: “En el transcurso de ayer, en horas de la mañana, personal municipal se encontraba trabajando en zona de la costa y se estaba refulando arena”, inició. Luego reveló que la cooperativa “La Ganadera” comenzó a “largar un líquido negro” y eso se fue a analizar. Además, advirtió que había una mancha negra y un olor nauseabundo sobre la zona que se derramó.. Al mismo tiempo, atacó a la cooperativa por provocar daños “en la salud y el medio ambiente”. También admitió que está en curso una causa judicial para que el hecho no quede en vano y haya responsables penalizados.El lamento del titular del municipio de Pueblo Brugo radica en torno a la inauguración de la costa:. Al mismo tiempo, aclaró que no va a pedir el cierre de la fábrica.En cuanto al diálogo con la cooperativa, admitió que solo una persona se le acercó a hablar cuando se hizo de público conocimiento el líquido contaminante que yacía sobre el Río Paraná. En su defensa, le expresaron a Ruíz que “eran unos tachos que limpiaron”. Sin embargo, confesó que no cree nada en su testimonio., respondió enfadado el intendente de la localidad entrerriana. Se mostró triste por no poder inaugurar bajo su gestión las playas por primera vez. A su vez, comunicó que harán estudios sobre el agua y buscarán reactivar la fiesta y el turismo en el cierre de la temporada de verano.