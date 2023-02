Madre de Fernando: "Deseo que sea un día en que pueda tener un poco de paz"

Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a la salida de un boliche de Villa Gesell en enero de 2020, afirmó que espera que este lunes "sea un día en que pueda tener un poco de paz", ya que en esta jornada se conocer la sentencia a los ocho rugbiers acusados del crimen.Y agregó: "Sé que no lo voy a recuperar. Sólo deseo que mañana sea un día en que pueda tener un poco de paz en mi corazón".A su vez, Silvino Báez, padre del joven asesinado, aprovechó el lugar para también manifestar las sensaciones de la familia, a horas de que se dé a conocer el veredicto de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari: "Sea lo que sea la sentencia, vamos a seguir adelante, a seguir luchando. Dios quiera que sea un ejemplo para que esto no vuelva a pasar"."Me gustaría que la juventud tome consciencia y tome coraje para que no haya otro Fernando", subrayó."Es una zona donde viven muchos jubilados y como sabemos todo lo que se está viviendo, queríamos que ellos estén cerca y pidan justicia sin tener que ir hasta el Tribunal. Cuando Graciela y Silvino se enteraron me dijeron que iban a pasar", indicó la mujer. Fuente: (NA)