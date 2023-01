Los videos que marcan a los ocho acusados en la escena del crimen de Fernando

? LOS 4 VIDEOS QUE APORTÓ BURLANDO

- No serán tomados como prueba por el tribunal

- Ubican a los ocho acusados en la escena del crimen

- Cada imputado marcado con un color alrededor de la víctima

- Mañana expone Tomei

El material audiovisual se exhibió al cierre de los alegatos y permitió identificar, a partir de una reconstrucción de píxeles, uno por uno, con nombre y apellido, a cada uno de los ocho imputados y su accionar durante el ataque feroz a Fernando Báez Sosa.“Fue una jornada muy extensa. Quisimos exponer primero con palabras y luego con imágenes. Sabía que al Tribunal le iba a costar, por más esfuerzo que haga, identificar a cada uno de los acusados. Lo que hicimos con esto fue, ni más ni menos, que facilitarle la tarea”, explicó el abogado Fernando Burlando al cierre de la primera jornada de alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.“Entendíamos que teníamos que reforzar esta cuestión. Entonces ¿qué hicimos? Señalamos a cada uno de los agresores para mostrarle al Tribunal, por ejemplo: ‘Este es Thomsen. Véanlo en el video’. Porque si no, realmente, es muy complicado”, sostuvo Burlando.Los videos exhibidos, y que encabezan esta nota, fueron un detalle de algunos de los que se vieron durante las trece jornadas de presentación de las pruebas. Lo que se hizo, de acuerdo a lo expuesto por el equipo de letrados del particular damnificado, fue un trabajo para “aclarar“ las imágenes proyectadas y, además, señalar con un círculo la acción de cada uno de los imputados. También se realizó un seguimiento, que se llama tracking de movimiento, para determinar con exactitud cuál fue el accionar de cada de ellos.En el primer video se ve a Máximo Thomsen dentro del boliche, cuando uno de los patovicas se lo quiere llevar. Es el momento posterior al cruce que el rugbier tuvo en la pista con Fernando Báez Sosa y los amigos, durante el show de Neo Pistea. Ahí, tal como se observa, Thomsen señaló a alguien y, luego, se pasó el dedo índice por su cuello de izquierda a derecha.“Apunta al lugar donde estaba Fernando. No fue al azar... Es un claro anuncio de: ‘Estás muerto’, y así fue”, soltó Burlando.El segundo video corresponde al filmado por Lucas Pertossi y exhibe el inicio de la pela: el ataque a traición a Fernando Báez Sosa mientras conversaba con sus amigos.En la secuencia, muy breve, se identifica a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Máximo Thomsen. “Enzo Comelli agrede a Fernando al unísono con Ciro Pertossi. Él (Comelli) llega por el flanco izquierdo y Pertossi por el derecho. Es asombrosa la coordinación para pegarle en el mismo momento”, había explicado, minutos antes, el abogado Facundo Améndola en su alegato.La tercera filmación es la que registró la golpiza entre los dos autos y que está grabada desde la vereda de enfrente de Le Brique. Allí identificaron a siete de los ocho imputados. El único que no se ve es Ciro Pertossi, pero luego se lo vuelve a identificar al final del ataque.En su detallada exposición, previamente, Facundo Améndola se refirió a tal video y explicó lo que sucedió detrás del coche, donde azotaron de forma salvaje a Fernando. También detalló lo ocurrido adelante del vehículo, donde golpearon a su amigo, Tomás D’Alessandro, luego de que intentó defenderlo.“Este chico es un ejemplo”, dijo luego Burlando sobre D’Alessandro, que fue testigo y presenció 12 de las 14 audiencias. En ese momento, la mamá del joven se quebró en un llanto desconsolado, y su hijo la abrazó.Sobre lo observado en la tercera filmación, Améndola hijo había explicado en su alegato: “Máximo Thomsen lo patea a Fernando cuando su cuerpo está en el suelo. Lucas Filardi, amigo de Fernando, detectó que Thomsen le pegó a su amigo patadas en el pecho y la cabeza y también refirió que en un momento ‘no eran patadas sino pisotones’. Esos pisotones guardan una estrecha relación con lo manifestado por el forense Diego Duarte y con la marca del calzado que quedó estampada en la cara de Fernando”.En el cuarto video , el del final del ataque registrado sobre la misma vereda, pero a unos metros, se observa la retirada de los agresores y el cuerpo Fernando tendido en el suelo.“Ahí se los ve a escasos centímetros de Fernando Báez Sosa”, dijo Fernando Burlando en referencia a Enzo Comelli, Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi mientras en el audio de la filmación se escuchaba ‘Alto quilombo, lo hicieron verg...’”.Al cierre de su alegato Fernando Burlando le habló al tribunal sobre “la extensión del daño”. “Se debe tener como agravante todas las actitudes de los acusados para eludir la justicia, obstaculizar la investigación y borrar lo que para nosotros es imborrable; como también los chats”, mencionó el letrado.Y, en ese contexto, pidió para los ocho imputados, a los que nombró uno por uno, que sean condenados a prisión perpetua como coautor del “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Fernando Báez Sosa, en concurso con lesiones leves a prisión perpetua”.Su pedido coincidió con el de Juan Manuel Dávila y Gustavo García, representantes del Ministerio Público Fiscal.Tras los alegatos, Hugo Tomei solicitó que se le tomen los datos al asistente técnico de Fernando Burlando que lo ayudó con los videos y, entonces, la presidenta del TOC N°1 de Dolores decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 12, donde la defensa hará su exposición. “Y el viernes también”, lanzó como broma el abogado de los acusados.