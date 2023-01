Familia de mellizo nacido en Año Nuevo necesita ayuda: “No tienen ni para comer”

El domingo 1º de enero, nacieron los primeros mellizos entrerrianos. Al ser prematuros, tristemente uno de ellos falleció y el otro lucha por su vida en el Hospital Masvernat de Concordia. Desde aquel momento sus padres están en Concordia y necesitan ayuda para costear gastos.En las últimas horas lamentablemente la salud del bebé desmejoró y nuevamente fue intubado porque tenía problemas de oxigenación. En este contexto, “los padres están pasando muchas necesidades, no tienen casi para comer”; dijo la abuela del bebitoal recodar que debido a la prolongada internación del pequeño, la familia alquiló una habitación en Concordia para poder estar junto a su hijito porque hasta hace unos días viajaban desde Federal.“Los médicos le dijeron al padre que es mejor que se quede en Concordia junto a la mamá porque el estado del bebé es muy delicado”, mencionó la abuela la resaltar que la situación económica de la familia es muy difícil: “están flacos y casi no tienen para comer”, aseveró.Además, detalló que en su ciudad Federal tienen muchas necesidades y temen que cuando el bebé sea dado de alta su salud desmejore debido a la precaria vivienda que tienen. “Es una casa muy humilde, con techo de paja que tiene filtraciones y le tuvieron que poner un toldo para que no se llueva tanto”, resaltó la abuela al tiempo que destacó que “es un lugar muy húmedo para un bebito recién nacido”.Se recordará que los mellizos habían nacido en la mañana del domingo 1 de enero. Leonel, a las 10:13, y Nicolás tres minutos más tarde. En este sentido, se presume que los mellis fueron nombrados así por el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi (pero que todos llaman Leo como un diminutivo de su primer nombre) y por otra de las figuras de la Scaloneta, quien fuera clave en la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, Nicolás Tagliafico.