Prohibieron la venta de una marca de queso cremoso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, elaboración y fraccionamiento de una marca de queso cremoso por ser producido bajo “condiciones desconocidas” y, por ende, tratarse de un producto de tipo “ilegal”.Según se desprende de la Disposición 519/2023, publicada en el Boletín Oficial sobre la medianoche, la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba recibió una notificación respecto de la comercialización del siguiente producto:De acuerdo con la denuncia emitida, tanto el artículo como el establecimiento que lo produce no cumplirían con la normativa alimentaria vigente debido a no contar con los registros sanitarios exigidos por Anmat. Con la intención de verificar la falta, intervino el Área de Bromatología de la localidad de Villa Concepción del Tío.Como resultado de la investigación, se dictaminó prohibir “la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición a nivel mayorista en la República Argentina del citado producto por comercializarse con números de registros inexistentes”. Asimismo,Desde el organismo explicaron que se trata dey, por ende, “no podrá ser elaborado en ninguna parte del país”.La medida tiene como objeto “proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, condiciones de elaboración y calidad”.Por lo expuesto, la Anmat resolvió: