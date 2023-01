Desmejoró mellizo nacido en Año Nuevo: Piden ayuda para costear gastos

El domingo 1º de enero, nacieron los primeros mellizos entrerrianos. Al ser prematuros, tristemente uno de ellos falleció y el otro lucha por su vida en el Hospital Masvernat de Concordia.



Sus papás habían iniciado una colecta para costear los gastos de sepultura de Nicolás. No obstante, siguen solicitando ayuda para costear gastos mientras esperan por la evolución de Leonel.



“Nosotros estamos en Federal y nuestro bebé está internado en Concordia”, comentaron a Elonce. Los jóvenes padres son de muy bajos recursos: él trabaja para una fábrica que confecciona cuchillos artesanales y ella es ama de casa: es por eso, que nuevamente solicitan la colaboración para costear los gastos de traslados y de alimento.



Este sábado se conoció que el bebé fue nuevamente intubado porque desmejoró su salud. "Estaba muy pálido, esperemos que con esto vaya mejorando poco a poco", comentaron.



En ese sentido, necesitan colaboración para poder estar en Concordia durante unos días. "El papá se tuvo que ir de Federal a Concordia de urgencia. Estaba en nuestra ciudad porque ya no tenía efectivo. De lo que la gente fue aportando ya no le quedaba nada", indicó un familiar a nuestro medio.



"Necesitamos que alguien siga ayudando. Con su mujer tuvieron que alquilar por un día en Concordia para dormir y ahora solo les quedó para comida", agregaron.



Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 3454657104 o hacer un depósito en dinero al siguiente CBU: 0110259030025913067529