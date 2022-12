“Es necesario reactivar el sistema inmunológico ante otra ola de casos” de covid

El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, señaló que como sucedió “entre diciembre y enero” de la temporada pasada”, este año “hemos tenido picos de aumento de casos” de covid.En declaraciones a, el funcionario sostuvo que “los virus respiratorios tienen sus movimientos durante el año, pero el coronavirus todavía no los ha definido dentro de las estaciones. Ya no sorprende, porque hemos ganado experiencia. Podemos prever, porque primero arranca en el AMBA, donde la densidad poblacional es muy alta y después empieza a moverse por el resto del país. Lo bueno es que tenemos una herramienta como las vacunas y estamos mucho más preparados en los servicios para atender la demanda”.Asimismo, valoró que “en general son casos leves, con una variante como la Omicron que tiene sintomatología respiratoria alta, no como las primeras que afectaban sobre todo a los pulmones. Cuando hay tantos casos y diseminación hay que tener cuidado con las personas de riesgo”, alertó.“Los criterios han cambiado en relación a los hisopados. Hoy, lo que se prioriza es hacer el test en personas de riesgo, mayores de 50 años y embarazadas. Los números están relacionados esos grupos, porque no se hisopa a cualquiera que va con sintomatología leve. Se los atiende en las guardias, pero no se los hisopa porque no tienen criterio para esto”, aclaró el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud.En tanto, confirmó que “el incremento de los casos de coronavirus “no se ha reflejado fuertemente” en la ocupación de camas en terapias intensivas”, aunque “demora varias semanas en impactar en relación al pico. “Si tenemos aumento en esta época por accidentología”, completó.