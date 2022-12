Vendió la boleta del Quini 6 de $77 millones a su amigo y afirmó: “Se lo merece”

viajó hasta esa localidad entrerriana y el joven que vendió la boleta ganadora, sin revelar la identidad del nuevo millonario, contó algunos detalles sobre el acontecimiento que lo tiene como co-protagonista., aseguró ael corredor de puesto que vendió la boleta ganadora del Quini 6 que salió en la localidad entrerriana de Cerrito. Malcon Ruiz, que es amigo del nuevo afortunado, resaltó queLuego, y entre risas, bromeó: “Se tendría que pagar el asado”.El afortunado resultó ganador en el sorteo de La Segunda con los números:, supo“Voy recorriendo casa por casa y los bares; a veces me llaman por teléfono o me mandan mensaje de WhatsApp. Ya tengo mis clientes fijos”, contó en relación a su tarea.mostró “contento” por haber otorgado un premio millonario. “Es una mañana de diferente y esta vez nos tocó a nosotros porqueremarcó. “El ganador cobraría unos 55 millones de pesos”, estimó al respecto.El agenciero contó que el premio se vendió en el transcurso de este lunes y ayer. “El apostador todavía no apareció, no dio la cara, pero estamos esperando que se haga presente”, comentó. De igual manera, Bonzi hizo hincapié en la discreción que debe asegurar como responsable de la tómbola.si el apostador no quiere que se divulgue quién es el ganador, de acá no sale. Y tal es así que no sé quién es”, subrayó.