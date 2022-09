Suba notoria de cuadros respiratorios en niños: síntomas y de qué virus se trata

Brote de Gripe A

Cómo evitar los contagios

Se comprobó, durante estas dos últimas semanas, un. La suba notoria de casos se advirtió rápidamente en las aulas donde, prácticamente, las inasistencias alcanzaron hasta la mitad de los cursos, pudo saber, según lo informado por las guardias del hospital San Roque y de algunos centros regionales de referencia”, confirmó ala directora del Primer Nivel de Atención del ministerio provincial de Salud, Daniela Wandler. Y especificó que “en menores de cinco años se registran cuadros compatibles con“Si bien hubo un notable descenso en los casos de Covid-19, en los niños que requieren internación, a los que se les hace el panel respiratorio para determinar qué virus está predominando,, comunicó la médica y funcionaria provincial., destacó la doctora.La médica reconoció que la situación causa alarma dado que “pasaron dos años sin ninguna otra respiratoria que no fuera coronavirus”, pero hizo hincapié con respecto a que “en septiembre solíamos tener un brote de influenza”.“Si bien algunos pacientes requieren de internaciones cortas con oxígeno, la mayoría son casos ambulatorios”, aclaró Wandler. De hecho, explicó que al ser una enfermedad “viral, es un cuadro que resuelve generalmente sin tratamiento más que el sintomático en siete a diez días, excepto que el niño tenga una patología cómorbida previamente o que no sea asmático”.“Se contagia como todas las respiratorias, por gotas de flush, ya sea por una expectoración o un estornudo que el niño emana las gotas de flush y otros las respiran, o por el contacto mano a mano”, detalló. Fue en ese sentido que recomendó que el niño no concurra a la escuela en caso de presentar un cuadro respiratorio dado que, según remarcó, los contagios no se solucionan con una desinfección del aula.“Hay que seguir manteniendo los cuidados que tuvimos durante la pandemia porque eso hizo que prácticamente no tuviéramos estos cuadros respiratorios”, fundamentó Wandler al instar al “correcto lavado de manos, el uso de alcohol y la ventilación cruzada de los espacios”. “En los espacios cerrados donde hay gran concurrencia y donde se está mucho tiempo con otras personas sería correcto seguir usando el barbijo”, aconsejó.