Se postuló para rey de la primavera vestido de gaucho y ganó: "Es su convicción"

Año tras año, Diamante tiene como tradición realizar la “Semana del Estudiante”. Durante ese período los alumnos desarrollan diversidad de actividades, como búsquedas del tesoro, bailes y otros eventos que tienen como objetivo, en general, recaudar dinero para costear el viaje de fin de curso a Bariloche.Tras la pandemia, el municipio se hizo cargo de la organización de la estudiantina y algunas cosas se modificaron. Lo que se mantuvo fue “La Farándula”, actividad que se realizó este viernes.Las escuelas compiten entre sí con la presentación de carrozas. Además, cada institución postula a su rey y reina de la Primavera, y un jurado elige quiénes serán los representantes de los estudiantes en toda la ciudad.En ese contexto, Miguel Toffoli, de 19 años, alumno de la Escuela Nº 52, fue elegido Rey de la Primavera y los Estudiantes. El joven sorprendió a todos porque decidió presentarse al concurso vestido de gaucho.Su tía, Fernanda, contó aque “este año él se recibe y termina la secundaria. Hicieron la carroza y sus compañeros le preguntaron si él quería postularse para ser rey, representando al curso. Aceptó”.Fue así que “le dijeron que tenía que conseguirse un traje de gala para presentarse, como hacían todos. Miguel tiene un carácter muy particular, es muy convincente. Enseguida dijo que él de traje no iba a ir, que se iba a sentir incómodo. Aseguró que él se siente cómodo vestido de gaucho. Desde muy chiquito anduvo a caballo, en domas, en juegos de destrezas criollas. Se plantó y les dijo que iba a ir de gaucho. Así fue. Todos estaban vestidos de gala y él se presentó de gaucho”.“Pese a que lo criticaron porque aseguran que no era la vestimenta adecuada para la ocasión, nosotros creemos que no es así. En ningún lugar dice que los reyes deben estar de traje, de hecho en muchos lugares se visten como militares. Él se fue con sus convicciones”, agregó.El jurado, compuesto por representantes de comercios o personas destacadas de Diamante, evaluaron a los postulantes, los entrevistaron y decidieron que él debía ser el rey.“Lo que destacaron es que Miguel tenía una convicción, tenía la actitud, que él defendía sus pilchas. Más allá de eso es amable, responsable y respetuoso. Evaluaron todo eso y lo eligieron. Es una emoción muy grande, estamos orgullosos”, dijo."La tradición sigue, sobre todo en manos de estos gurises que saben lo que quieren y no buscan aparentar para plantarse en demostrar quienes son", indicó.