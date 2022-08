Nuevo esquema de subsidios: topes de consumo, tarifa social y otros detalles

Los detalles, punto por punto:

Tarifa de gas

Energía eléctrica

Agua potable

Video: Segmentación de tarifas: anuncian el nuevo esquema de subsidios

El Gobierno anunció hoy finalmente cómo se aplicará la reducción o quita de subsidios a usuarios de electricidad, gas y agua, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, que para más de 4 millones de hogares representará fuertes aumentos en los distintos servicios.La Secretaría de Energía dijo que la política de segmentación tarifaria "se enmarca en el uso eficiente del recurso por parte de los usuarios de energía eléctrica y gas natural"."La cantidad de gas demandada por los hogares no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos y se vincula directamente con condiciones climáticas, cantidad de participantes del hogar, características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos domésticos", indicó el informe gubernamental.Señaló queMientras tanto,Unos 3,5 millones de usuarios de agua perderán la totalidad de los subsidios a partir de noviembre.La gente paga por litro de agua el 30% de lo que cuesta potabilizarla. El Estado cubre 70 % del servicio y 30% lo cubre la empresa con ingreso de recaudación.En el caso del gas, el Registro permitió identificar a los usuarios que han solicitado mantener subsidios de acuerdo con su: mayores ingresos y gente que no solicitó su registración.: menores ingresos registrados. Provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social.: ingresos medios.quedaron 269.725 usuarios; en el 2, 2.880.090; y en el 3, 2.599.550.Aclararon que "la cantidad de gas demandada por los hogares no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos y se vincula directamente con condiciones climáticas, cantidad de participantes del hogar, características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos domésticos"., explicaron.Pero en casos más extremos, como es entre la provincia de Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, la diferencia es de 11 a 1.Este diferencial se explica centralmente por el uso de calefacción requerido para climatizar los ambientes del hogar y es determinante para conservar la salud y garantizar la supervivencia de sus integrantes.se aplicará quita total del subsidio para todo el consumo, con un aumento del 167%.se les mantiene la tarifa vigente., se subsidia un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y subzona. El excedente aumentará 167%.(a partir de los consumos del 31 de agosto, octubre y diciembre).por bimestres a partir de septiembre con una suba promedio cercana a los $165 mensuales por escalón y $500 mensuales acumulados en los tres bimestres.a partir de septiembre (noviembre y enero posteriormente), implicando una suba promedio cercana a los $500 por mes por escalón, y $1.500 acumulado en los 3 bimestres.Según el RASE, se han anotado 8.890.998 de energía eléctrica:-en el Nivel 1: 399.156 (4,49%);-en el 2: 5.040.120 (56,69%); y-en el 3: 3.451.722 (38,32%).-Se aplicará un, para mantener la tarifa con subsidio.-Y otro denatural por redes.En el caso del agua, actualmente se cuenta con 11 coeficientes zonales definidos que permiten administrar la carga tarifaria de manera progresiva, generando un sistema de subsidios intratarifarios entre los usuarios con distintos niveles socioeconómicos conforme los criterios previstos en el Marco Regulatorio.La gente paga por litro de agua el 30% de lo que cuesta potabilizarla. El Estado cubre 70% del servicio y 30% lo cubre la empresa con ingreso de recaudación. El último aumento de tarifa fue en marzo del 2019.-Se realiza la quita del subsidio en tres zonas que AYSA agrupó de acuerdo con su código de zonificación que tiene en su marco regulatorio.-Los usuarios del nivel alto tienen quita total del subsidio desde 1 de noviembre.-Los usuarios de medio y bajo tendrán una quita en forma progresiva y se saca en forma definitiva en marzo del 2023.-Los bajos continúan con un 15% hasta mayo del 2023.-Las personas que tienen tarifa social o comunitaria quedan afuera de este esquema.-Los usuarios que consideren que necesitan solicitar la tarifa social, pueden pedirla.-La tarifa es progresiva y se adapta a la necesidad del usuario.-Solo 15% del universo de hogares que tiene AYSA (3 millones y medio), va a verse afectado por la eliminación del subsidio en noviembre.