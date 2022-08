Tarifas de gas y energía: quita de subsidios en etapas y aumentos progresivos

Segmentación de gas

Aplicación

Condiciones

Cupos para la energía eléctrica

Tarifas de agua

La secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció este martes el nuevo esquema de tarifas, con. “Esta segmentación ha sido basada en la justicia social y la equidad. Hemos planteado que llegue el subsidio al que más lo necesita y que la población de más ingresos puedan acompañar el ahorro fiscal”, dijo Royón en su presentación.Por el registro de usuarios que pidieron mantener los subsidios,, usuarios de mayores ingresos y gente que no solicitó su registración con unos 269.000 hogares., usuarios de menores ingresos registrados (provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social) con más de 2,8 millones de hogares., de clase media, con 2,6 millones de hogares.. La secretaria de Energía señaló que, pero les correspondería tener tarifa social o subsidios. “Esta medida contribuye a un Estado eficiente y ordenado. Vamos a trabajar para concretizar a la población sobre el uso eficiente del recurso”, dijo Royón., se aplicará quita total del subsidio para todo el consumo, en tramos hasta diciembre.de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y subzona. El excedente a esos topes (que varían según la zona del país) no va a tener subsidio., se aplicarán gradualmente en tres bimestres (a partir de los consumos del 31 de agosto, octubre y diciembre). A los usuarios y a las usuarias delPor ejemplo, si se toma el valor de un consumo promedio, para el caso del, se incrementará $338 en septiembre, $468 en noviembre y $649 en enero de 2023. Esto sería $1.455 de incremento en total y la factura final en enero pasará a $3.105 (un 88% más con respecto a junio), siempre en valores promedio.en el ingreso al sistema de transporte (PIST) para los usuarios no beneficiarios de la Tarifa Social, que significó un impacto en factura promedio del 18,5%.Dichos aumentosimplicando un aumento promedio cercano a los $500 por mes por escalón y $1.500 por mes acumulado en los tres bimestres, plantea tres aumentos con una aplicación gradual por bimestres a partir de septiembre implicando un aumento promedio cercano aDesde la Secretaría de Energía, aclararon que la cantidad de gas demandada por los hogares no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos yEl consumo de gas por redes en los hogares ubicados. En casos más extremos, como es el caso entre la provincia de Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, la diferencia es de 11 a uno.. Pero para las localidades queEn el caso del servicio de agua, para los usuarios de la empresa Aysa, la quita de subsidios será total a partir de noviembre para los usuarios residenciales y terrenos localizados en las zonas calificadas como de ingresos “altos”. En tanto, los usuarios quePara los usuarios localizados en: tendrán 40% desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022; luego, el 20% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023. Y finalmente la eliminación del subsidio desde el 1° de marzo de 2023Para los usuarios localizados en: subsidio del 45% desde el 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2022. Subsidio del 30% desde el 1° de noviembre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023. Y subsidio del 15% desde el 1° de marzo de 2023.¿Cómo se determinarán los tres niveles de usuarios? Actualmente, la empresa cuenta con 11 coeficientes zonales definidos, que cuentan con distinta carga tarifaria de acuerdo al marco regulatorio.